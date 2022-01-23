«Намісник Путіна в Україні» Мураєв прокоментував заяву британського МЗС

Мураєв пов'язує заяви відомства із діяльністю свого телеканалу

Колишній депутат Верховної Ради України Євген Мураєв пояснив заяву МЗС Великої Британії, в якій його назвали потенційним «проросійським лідером у Києві». Він заявив про це в інтерв'ю британській газеті The Telegraph.

За словами Мураєва, заява про зв'язок з Росією «може бути пов'язана з чиїмось бажанням закрити ще один «незалежний» телеканал. Йому належить телеканал «Наш», в ефірах якого часто звучать проросійські заяви.

«Мені важко переварити цю дурість і нісенітницю. Може бути, хтось хоче закрити ще один незалежний телеканал», – сказав він в інтерв’ю.

За його словами, як людині, «яка протягом чотирьох років перебуває під санкціями РФ, якій заборонено в'їзд до Росії через загрозу національній безпеці і активи батька якої були заморожені в Росії», йому «важко коментувати» заяву британського МЗС.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Великобританії заявило в заяві в суботу, що у нього є інформація про те, що російський уряд планує «посадити проросійського лідера в Києві». «Колишній народний депутат України Євген Мураєв розглядається в якості потенційного кандидата», – повідомило британське міністерство закордонних справ.

«У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд має намір посадити проросійського лідера в Києві, водночас роздумуючи над тим, чи вторгнутися в Україну та окупувати її. Колишній український депутат Євген Мураєв розглядається як можливий кандидат», – йдеться у заяві британського відомства.

До слова, раніше Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зверталася до суду, щоб анулювати ліцензую телеканалу «Наш» через порушення закону.

Додамо, що у квітні було відомо, що етери телеканалу «Наш» мають ознаки розпалювання ворожнечі.

Раніше народний депутат України VII і VIII скликань та реальний власник «Наш» Євгеній Мураєв поскаржився на 11 позапланових перевірок телеканалу. Зокрема Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевіряє телеканал «Наш» через висловлювання колишньої депутатки Олени Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі.

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