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    «Намісник Путіна в Україні» Мураєв прокоментував заяву британського МЗС

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    Мураєв заперечує свою проросійську позицію та зв'язки із Кремлем - «Намісник Путіна в Україні» Мураєв прокоментував заяву британського МЗС
    Мураєв заперечує свою проросійську позицію та зв'язки із Кремлем
    фото з відкритих джерел

    Мураєв пов'язує заяви відомства із діяльністю свого телеканалу

    Колишній депутат Верховної Ради України Євген Мураєв пояснив заяву МЗС Великої Британії, в якій його назвали потенційним «проросійським лідером у Києві». Він заявив про це в інтерв'ю британській газеті The Telegraph.

    За словами Мураєва, заява про зв'язок з Росією «може бути пов'язана з чиїмось бажанням закрити ще один «незалежний» телеканал. Йому належить телеканал «Наш», в ефірах якого часто звучать проросійські заяви.

    «Мені важко переварити цю дурість і нісенітницю. Може бути, хтось хоче закрити ще один незалежний телеканал», – сказав він в інтерв’ю.

    За його словами, як людині, «яка протягом чотирьох років перебуває під санкціями РФ, якій заборонено в'їзд до Росії через загрозу національній безпеці і активи батька якої були заморожені в Росії», йому «важко коментувати» заяву британського МЗС.

    Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Великобританії заявило в заяві в суботу, що у нього є інформація про те, що російський уряд планує «посадити проросійського лідера в Києві». «Колишній народний депутат України Євген Мураєв розглядається в якості потенційного кандидата», – повідомило британське міністерство закордонних справ.

    «У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд має намір посадити проросійського лідера в Києві, водночас роздумуючи над тим, чи вторгнутися в Україну та окупувати її. Колишній український депутат Євген Мураєв розглядається як можливий кандидат», – йдеться у заяві британського відомства.

    До слова, раніше Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зверталася до суду, щоб анулювати ліцензую телеканалу «Наш» через порушення закону.

    Додамо, що у квітні було відомо, що етери телеканалу «Наш» мають ознаки розпалювання ворожнечі.

    Раніше народний депутат України VII і VIII скликань та реальний власник «Наш» Євгеній Мураєв поскаржився на 11 позапланових перевірок телеканалу. Зокрема Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевіряє телеканал «Наш» через висловлювання колишньої депутатки Олени Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі.

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    Теги: МЗС Росія телебачення депутат Євген Мураєв уряд
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    «Намісник Путіна в Україні» Мураєв прокоментував заяву британського МЗС