Пропагандистів телеканалу «Наш» вигнали з прифронтової Луганщини

Проросійських пропагандистів тепер ганяють практично у кожному місті, куди вони приїздять

У місті Кремінне Луганської області, місцеві активісти завадили пропагандистам телеканалу «Наш», що належить одіозному та відомому своїм проросійським спрямуванням політику Євгену Мураєву, знімати програму. Про це на своєму Youtube-каналі розповів блогер та громадський активіст Сергій Стерненко.

Працівники цього каналу постійно транслюють російську пропаганду, катаючись містами України. Днями мали бути у Сєвєродонецьку на Луганщині, проте їх туди не пустили і не дозволили проводити зйомки. Натомість вони вирушили у місто Кремінне, яке розташоване неподалік Сєвєродонецька і поблизу лінії фронту. Але там їм також були не раді.

«Ви на сході України граєте життями людей. Відпрацьовуєте свої гроші», – заявила жінка у мікрофон так званих журналістів каналу «Наш».

Далі представники телеканалу просто не витримали правди від жінки і почали її перекрикувати.

Дивіться з 1:41: «Я вчитель із 35-річним стажем. І мої діти воюють і захищають цю територію, щоб ви ситі і задоволені стояли ось тут і заробляли копійку на їх крові», – встигла промовити жінка.

І це не єдина ситуація, коли пропагандистам не давали вести ефір з Луганщини. Зокрема під час прямого ефіру студії «Наш» з журналісткою, яка на вулиці міста опитувала місцевих мешканців, кілька кремезних чоловіків підійшли та привіталися словами «Слава Україні! Героям слава!» та почали питати пропагандистів, чого вони приїхали сюди. В ефірі телеканалу «Наш» назвали це «провокацією місцевих радикалів». Жителям Кремінної пропагандисти не дали сказати своє слово і просто перервали пряме включення.

Таке трапляється не вперше. Російських пропагандистів тепер ганяють практично у кожному місті, куди вони приїздять. Нещодавно у місті Первомайськ Миколаївської області, місцеві активісти завадили пропагандистамтелеканалу «Наш».

Нагадаємо, вперше проросійських пропагандистів так виганяли із Жашкова. На Черкащині місцеві мешканці завадили журналістам пропагандистського телеканалу «Наш 365», що належить одіозному проросійському політику Євгену Мураєву, знімати програму.

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