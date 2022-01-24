«Намісник Путіна в Україні» Мураєв бідкається, шо його підставили

Заяву МЗС Великої Британії Мураєв назвав «фантазіями»

Колишній народний депутат Євген Мураєв, якому належить телеканал «Наш», заявив про погрози, які почали надходити йому та його родині після публікації заяви МЗС Британії.

«Я прокинувся вранці та виявив, що тепер я нібито та людина, яка очолить український уряд після російського вторгнення... Це викликає багато питань. Чи залишуся я під санкціями Росії, очолюючи їх уряд у Києві? Чи зустрінуся я з паном Путіним, якого ніколи в житті не зустрічав? Або мене заарештують, якщо я приїхав до Москви, поки ще під санкціями?», – заявив ексдепутат в інтерв'ю виданню The Independent.

Заяву МЗС Великої Британії Мураєв назвав «фантазіями». Однак він зазначив, що після публікації цієї інформації в ЗМІ він і його сім'я отримали безліч загроз в соціальних мережах.

За словами ексдепутата, він поняття не має про те, чому міністр закордонних справ Великої Британії зробила заяви про нього і можливі плани РФ.

«Я ніколи не був у Великій Британії й не мав великого відношення до Британії. Я не знаю, чому їх міністр закордонних справ сказала такі речі. Я мало що про неї знаю, думаю, вона зовсім новенька, це все, що я знаю», – стверджує Мураєв.

Також він припустив, що Міністерство закордонних справ Великої Британії нібито отримало дезінформацію від «деяких елементів в Україні».

«Я також думаю, що я і деякі інші залучені в геополітичну конфронтацію між США, Великобританією, НАТО і Росією. Я думаю, що ми застрягли посередині», – заявив політик.

Видання навело інформацію про те, що Мураєв неодноразово робив скандальні заяви, висловлюючись проти Заходу. Також він, за даними The Independent, називав окупацію Криму «виконаним фактом», а його телеканал «Наш» неодноразово критикував політику президента України Володимира Зеленського.

Сам же Мураєв стверджує, що його проблеми почали з'являтися після сварки з Віктором Медведчуком, кумом Путіна.

«Я не згоден з Медвечуком. Я сказав, що Україна повинна зайняти лінію, незалежну ні від Росії, ні від Америки, ні від Заходу. Це було в жовтні 2018 року, і в жовтні я потрапив під санкції Російської Федерації, це ковзаючі санкції, які тривають рік за роком», – спробував виправдатися колишній депутат.

Однак він знову заявив, що Україна, на його думку, повинна «триматися трохи далі» від силових блоків і продовжувати використовувати модель холодної війни. На думку Мураєва, ситуацію між Україною і РФ нібито можна врегулювати шляхом переговорів, однак для цього не повинно бути ніяких провокацій на Донбасі.

У МЗС Британії заявили, що Росія збирається призначити Мураєва головою окупаційної адміністрації після вторгнення в Україну. В офіційному пресрелізі було зазначено, що Кремль розглядає можливість вторгнення і окупації України і сподівається поставити в Києві проросійського лідера.

Мураєв заперечує свою проросійську позицію та зв'язки із Кремлем.

В офісі президента закликали серйозно поставитися до даної інформації, але самого Мураєва назвали «смішною фігурою».