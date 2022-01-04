Політолог Медведчука звинуватив Мураєва у роботі на владу

Проросійський політичний експерт вважає, що Мураєв виконує завдання влади із «відгризання» від «ОПЗЖ» проросійського електорату

Чинна українська влада використовує проросійського політика Євгена Мураєва та його медійний майданчик – телеканал «Наш» – для того, щоб «обгризати» рейтинг партії ОПЗЖ. Таку думку у своєму дописі на Facebook висловив проросійський український політолог і політтехнолог Михайло Погребинський.

Політичний експерт, відомий співпрацею із російськими пропагандистськими ЗМІ, а також із телеканалом «112 Україна» Віктора Медведчука, нагадав, що свого часу, беручи участь у проекті «Оппоблоку», Мураєв, фактично, допоміг Петру Порошенку пройти до другого туру президентських виборів, вдтягнувши від кандидата, висунутого «ОПЗЖ», частину проросійського електорату.

«І сьогодні жодна опо-риторика господаря каналу «Наш» не створює реальних проблем каналу – лише загрози. Це вам не незаконно, рішенням РНБО закриті канали – закриті миттєво, без жодних умовлянь та погроз. Мураєв потрібен Зе-команді щоб обгризати рейтинг «ОПЗЖ», що в нього та його патронів із Зе-Офісу виходить. На жаль, Мураєву вдається обдурити багато тих, хто щиро співчуває тим правильним словам, які він каже, щодня в ефірі власного каналу», – зазначив Михайло Погребинський.

Наостанок політичний експерт звинуватив Мураєва у «розбещенні» журналістів, яким, нібито, заради того, щоб утримувати свої родини «доводиться брати нескінченні інтерв'ю таких покидьків як Гордон».

Нагадаємо, Михайло Погребинський – відомий та послідовний прихильник «русского мира» в Україні. У 2012-2014 роках він активно співпрацював з громадським рухом «Український вибір» Віктора Медведчука, а коли тодішнього президента Вітора Януковича було усунено від влади, став регулярним коментатором українських подій в російських ЗМІ.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент України Володимир Зеленський увів санкції проти двох нових телеканалів оточення Медведчука.

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