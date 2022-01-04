  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Політолог Медведчука звинуватив Мураєва у роботі на владу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Євген Мураєв відомий відстоюванням у публічній площині російських наративів щодо України та міжнародної політики - Політолог Медведчука звинуватив Мураєва у роботі на владу
    Євген Мураєв відомий відстоюванням у публічній площині російських наративів щодо України та міжнародної політики
    фото: nash.live

    Проросійський політичний експерт вважає, що Мураєв виконує завдання влади із «відгризання» від «ОПЗЖ» проросійського електорату

    Чинна українська влада використовує проросійського політика Євгена Мураєва та його медійний майданчик – телеканал «Наш» – для того, щоб «обгризати» рейтинг партії ОПЗЖ. Таку думку у своєму дописі на Facebook висловив проросійський український політолог і політтехнолог Михайло Погребинський.

    Політичний експерт, відомий співпрацею із російськими пропагандистськими ЗМІ, а також із телеканалом «112 Україна» Віктора Медведчука, нагадав, що свого часу, беручи участь у проекті «Оппоблоку», Мураєв, фактично, допоміг Петру Порошенку пройти до другого туру президентських виборів, вдтягнувши від кандидата, висунутого «ОПЗЖ», частину проросійського електорату.

    «І сьогодні жодна опо-риторика господаря каналу «Наш» не створює реальних проблем каналу – лише загрози. Це вам не незаконно, рішенням РНБО закриті канали – закриті миттєво, без жодних умовлянь та погроз. Мураєв потрібен Зе-команді щоб обгризати рейтинг «ОПЗЖ», що в нього та його патронів із Зе-Офісу виходить. На жаль, Мураєву вдається обдурити багато тих, хто щиро співчуває тим правильним словам, які він каже, щодня в ефірі власного каналу», – зазначив Михайло Погребинський.

    Наостанок політичний експерт звинуватив Мураєва у «розбещенні» журналістів, яким, нібито, заради того, щоб утримувати свої родини «доводиться брати нескінченні інтерв'ю таких покидьків як Гордон».

    Нагадаємо, Михайло Погребинський – відомий та послідовний прихильник «русского мира» в Україні. У 2012-2014 роках він активно співпрацював з громадським рухом «Український вибір» Віктора Медведчука, а коли тодішнього президента Вітора Януковича було усунено від влади, став регулярним коментатором українських подій в російських ЗМІ.

    Нагадаємо, наприкінці минулого року президент України Володимир Зеленський увів санкції проти двох нових телеканалів оточення Медведчука.

    Читайте також:
    Теги: Опозиційний блок РНБО санкції рейтинг партії політика Євген Мураєв Володимир Зеленський Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Політолог Медведчука звинуватив Мураєва у роботі на владу