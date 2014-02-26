Открытое письмо господам российским фантастам

Ян Валетов Украинский русскоязычный писатель, лауреат Интерпресскона-2009, за роман «Ничья Земля» лауреат «Звездного моста»-2009



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уважаемые российские фантасты!

Уважаемые российские фантасты!

Это письмо всем вам: вашему рупору и совести Сергею Лукьяненко, вашему спикеру в изгнании Николаю Перумову, и всем неравнодушным к Украине российским творцам реальности, коих, как я понял, великое множество на просторах нашей бывшей общей Родины.

Я буду говорить от своего имени, чтобы не получить упрека в присвоении себе права на истину. Кто захочет - подпишется. Кто не захочет... Его выбор. Все сказанное ИМХО.

Дорогие вы мои!

Как трогательно вы заботитесь о нашей стране! С какой нежностью называете историческим недоразумением! Как сочувственно посылаете в нашу сторону проклятия для трех поколений, сопровождая их обвинениями в предательстве!

Чем же мы вызвали такие приливы братской любви к нам? Такое страстное желание удушить в соседских объятиях?

Неужели мы вмешались в ваши внутренние дела? Помешали вам расправиться с Ходорковским? Дать сроки протестовавшим на Болотной площади? Собирали средства для Навального? Поддержали Японию в желании отобрать у вас Курилы? Мы рассказывали вам, как и на каких условия надо вступать в СОТ? Предостерегали от создания Таможенного Союза? Закрывали вам транзит газа в Европу? Шантажировали вас ценой на транзит? Скажите, помните ли вы, чтобы в нашем писательском сообществе шла такая травля соседнего государства - вашей страны? Я, честно говоря, не помню.

Скажите мне, уважаемые коллеги, какое дело вам до того, что Украина хочет вступить в ассоциацию с ЕС? Зачем вы кропотливо повторяете выводы ангажированных российских экспертов и рассказываете нам о содомских опасностях, подстерегающих нас на Западе? Откуда в вас такая дикая анальная фиксация? Или количество нестандартно ориентированных в Москве меньше, чем в Париже и Берлине?

Ваши читатели и почитатели, никогда не выезжавшие дальше Турции, с наслаждением повторяют за вами, поездившими и повидавшими, откровенные глупости, а вы, похоже, наслаждаетесь, формируя искаженную картину мира.

Я понимаю, что вы защищаете свой уютный ламповый уголок, где вы - гуру, авторы популярных книг и сценаристы сериалов для 1-го канала. Вам нужно отрабатывать позицию, вы - в тренде, вы - обязаны говорить то, что нужно вашим работодателям! И я бы оправдал вас, если бы речь шла о булке с маслом - всем надо есть и пить! Но, боюсь, вы искренни в своем стремлении сделать нашу страну подобием вашей. И это по-настоящему меня пугает.

Я очень любил Россию, ее культуру, ее язык. Я - носитель этого языка и никогда не стану писать на другом. Я живу в русскоязычном городе, моя семья говорит на русском. Но я, моя семья, мои друзья владеем украинской языком, читаем, общаемся, смотрим фильмы и передачи на украинском, в общем-то, не акцентируя внимания на языке. Моя жена, выросшая в Рыбинске и не изучавшая язык, давно не спрашивает меня перевод мало употребляемых слов и идиом. У нас нет с этим проблем. Наши дети, учащиеся русского лицея, прекрасно пользуются украинским, русским и английским - никто их не ущемляет. И только вы, как и оголтелые украинские нацисты (да-да-да, у нас есть оголтелые! мы это признаем!), рассказываете о непреодолимых языковых проблемах. Проблемы есть - это правда. В любой стране полно идиотов, а идиоты - источник проблем. Но они преодолимы.

Для того, чтобы от них избавиться, не надо называть украинский язык недоязыком, не надо утверждать, что это искаженный русский. Не надо считать его носителей селюками и быдлом. Ведь любой филолог знает, что украинский более близок к группе европейских славянских языков, чем русский. Для этого достаточно познакомиться с старославянскими церковными текстами, послушать тех же хорватов, словаков с чехами и поляков. И перестать смотреть на нас свысока- мы не ваши младшие братья. Мы, как я начал понимать, вообще вам не братья. Мы для вас - соседи по коммуналке, которым можно плюнуть в суп и нагадить под дверь. Вы упорно не хотите признать наше право самостоятельно выбирать свой путь, вы пытаетесь представить нас этакими недоумками, которых надо направить на путь истинный, пиная в зад сапогом.

Вы, господа, забыли, что мы не ваша вотчина, не осколок вашей империи, не недоразумение, а отдельная страна.

Господин Лукьяненко, скажите, почему вы так много и упорно пишете об Украине? Почему не пытаетесь помочь народу Казахстана? Вы же оттуда родом? Дайте им совет, как жить! Научите, они же так нуждаются в интеллектуальной поддержке! Расскажите что-нибудь хорошее о господине Назарбаеве и его семье. О династическом правлении и его преимуществах. О превосходстве азийской модели развития, над европейской. Они очень скучают без вас. А мы, честно говоря, не успели соскучится.

Вы постоянно присутствуете в нашем медийном пространстве. Ведь украинские читатели любят ваши книги и ценят ваш писательский талант. Но роль писателя фантастических романов стала вам неинтересна, захотелось другой славы. И вы решили, что достаточно мудры и интеллектуальны, чтобы учить целый народ, как ему жить. Похвально для писателя легкого жанра, но имеете ли вы на то моральное право? Вы, правда, говорите, что так выражали свою любовь и неравнодушие, но после того, как вы ярко и эмоционально высказывали любовь к нам последние три месяца, скажу вам, что мы от нее устали.

Вы ненавидите нас за Майдан, за наше внутреннее дело. Вы послали нам проклятия для трех поколений за то, что мы сбросили своего украинского вора, в своей столице, ценой крови наших граждан. Вы назвали нас нацистами и бандеровцами, обвиняли в русофобии, а мы просто наводили порядок в своей стране. Или делали роковую ошибку - пока не знаю. Но это наша страна и мы сами разберемся, что нам делать. Вам, господа российские писатели, есть с чем разбираться у себя. Постарайтесь с этим смириться.

Мы не нацисты, мы не бандеровцы, не схидняки, мы - граждане Украины. Говорящие на русском или на мове, но желающие добра своей стране, любящие ее, имеющие гражданскую позицию. Вы слышали о том, что каждый народ имеет право на самоопределение? Да, пока у нас нет единства, но мы постараемся объединить людей вокруг простой и понятной идеи построения благополучного государства. Мы найдем общий язык, чего бы это не стоило. Очень бы хотелось, чтобы российские СМИ нам не мешали нам в нашей собственной стране, чтобы деятели российской культуры занимались своими российскими проблемами и делами, а не Украиной. Потому, что нынешняя эскалация напряженности в Крыму и на Юго-Востоке, это не только результат непродуманной языковой политики, а еще и результат дезинформации со стороны российских ТВ каналов, беззастенчивого вранья и такой грязной пропаганды, что Геббельсу впору записываться на курсы к Киселёву и Соловьёву.

Теперь о делах литературных.

Вы назвали нас, поддерживающих Майдан, недоумками, сказали, что никогда не приедете на украинские конвенты, запретили переводить на украинский свои книги. Это огорчительно - у вас было много поклонников среди украинских любителей фантастики. И, как я понимаю, много друзей в Украине. Полагаю, после высказанной вами позиции их количество уменьшится, хотя я лично не считаю правильным рассматривать человеческие качества совместно с писательскими талантами. Вы в событиях в Киеве увидели только беснующуюся толпу, а люди на улицах гибли за свободу от бандитов и свои идеалы. Знаете, там было полно русскоязычных - ученых, студентов, предпринимателей. Русскоязычных украинских патриотов, которых не смогли остановить ни пули снайперов, ни «беркутовские» дубинки, ни водомёты. Там никого не интересовал язык, на котором говорит побратим. И ребята с Днепропетровска плечом к плечу стояли рядом с Ивано-Франковскими парнями. Не за деньги вашингтонского обкома стояли, стояли по глубокому внутреннему убеждению, хотя вам в это трудно поверить. Я не знаю, сможем ли мы использовать завоеванный кровью шанс изменить свою историю, но мы, по крайней мере, пытаемся.

В добрый путь вам, господа российские писатели! Я даже не буду предлагать организаторам наших конвентов объявлять вас «persona non grata», хотя за те проклятия и оскорбления, что вы обрушили на нас, это стоило бы сделать. Потому, что вы, в вашей гневной ипостаси, проявили себя настоящими врагами нашей страны.

Вы собираетесь мешать нашим авторам публиковаться в российских издательствах - ваше право. Сомневаюсь, что любой из вменяемых издателей последует таким советам, но попробуйте. Надеюсь, что вы расскажете о ваших успехах по внедрению цензуры по национальному и идеологическому принципу.

Вы не хотите видеть нас на конвентах в России? Примените все свое влияние на то, чтобы нас туда не приглашали. Ведь именно ваше мнение, как выяснилось, должно формировать не только читательские интересы, издательские выгоды и приоритеты общения в фэндоме, но и внутреннюю политику такой страны, как Украина. Таким гигантам мысли, как вы - подвластно всё! Да и в борьбе за читателей и рынок - неплохой приём!

А я хочу вас поблагодарить за то, что ваше правительство и вы - верные бойцы идеологического фронта - сделали для роста самосознания в моей стране больше, чем самые отъявленные националисты. То, что творилось в блогосфере, интернет-изданиях, на российском ТВ и бумажных медиа - даже не шабаш. Это настоящая агрессия, недружественный акт, информационная война, в которой вы, Сергей, и ваши единомышленники, явно дослужились от ефрейторских нашивок до лейтенантских погон. Интересно, вы делали это по зову души или за деньги «российского обкома»? Или это просто имперские замашки, которые так актуальны сегодня в вашей стране?

Мы не составляли черный список из имен ваших единомышленников и составлять не будем. А то, что делаете вы - на вашей совести. Вы любите Россию и превозносите ее достоинства - это хорошо. Плохо то, что для вас любить свою страну - это значит пытаться унизить страну другую. Мне кажется, что это недостойно писателя и человека.

Слава Украине!

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