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Ян Валетов Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

Будемо реалістами. Розпаду Росії не станеться

glavcom.ua
«Для революційної ситуації потрібно, щоб верхи не могли, а низи не хотіли»
фото з відкритих джерел

Замість мрій про нездійсненне я б радив готуватися до тривалої битви

Вкотре читаю передбачення про те, що незабаром – якихось п'ять-сім років! – Росія розвалиться! І не хтось там озвучує такий прогноз, серйозні люди кажуть. Згинуть, мовляв, наші вороженьки, як роса на сонці.

Чесно кажучи, дивуюся безвідповідальності провісників та наївності тих, хто вірить у швидкий та неминучий розпад. Насправді зараз немає жодних ознак майбутнього розвалу РФ, якщо не брати до уваги наших палких бажань.

Після придушення Чечні Росія досить стабільна і монолітна, жодних переконливих визвольних рухів не спостерігається, активне антипутінське підпілля непомітно зовсім (вважаю, його й немає), офіційна опозиція слабка і залякана... та й чи опозиція це?

Внутрішні ресурси дозволять РФ так-сяк задовольняти власні потреби. Так, жити доведеться без західної «розкоші», але більшість населення РФ ніколи з нею і не жила. Газ, нафта, поїсти, випити, робота на ВПК – це буде. СРСР 2.0. Бруква несмачна, але її багато.

Але й до брукви справа не дійде.

Буде, звичайно, не так, як до війни, але цілком терпимо. І механізми придушення внутрішніх хвилювань залишаться незайманими – спробуй, вякни щось! У порошок зітруть!

Для революційної ситуації, як пам'ятаєте, потрібно, щоб верхи не могли, а низи не хотіли. Верхи можуть, низи хочуть. Спостерігаю зворушливе єднання покидьків при владі й так званої патріотичної громадськості у широких верствах населення. І жодного національного забарвлення у цього єднання немає – виключно ідеологічне.

Що, власне, розпадатиметься? На якій підставі? Під дією яких сил?

Розпад СРСР, якщо прибрати лушпиння, стався по національних кордонах. Що призвело його до розпаду? Політична невизначена складова, національні інтереси політичних еліт республік, які прагнули відділення, ослаблення внутрішньої військової сили, здатної придушити відцентрову, неспроможність і слабкість правлячої верхівки, деградація пропаганди, криза ідеї, економічний розпад. Що з перерахованого вище є чи очікується в РФ? Де ознаки змін у суспільстві, які хоча б потенційно можуть призвести до розпаду?

Сподіваємося на «справдження мрій»?

Я не став би покладатися на такий перебіг подій. Ми маємо справу з сильним, величезним за площею, ресурсами та кількістю населення ворогом. І треба розуміти, що ворог цей нікуди не дінеться. Давайте виходити не з солодких серцю та розуму припущень, а з реалій.

Вони зможуть робити погану зброю. Але її буде багато. І вона зможе вбивати. Їх 140 мільйонів, а це означає, що вони можуть поставити під рушницю більше, ніж ми. Озброїти рекрутів поганою зброєю, підготувати і знову відправити нас убивати. Це складно зробити швидко, але попереду роки.

Вони багаті. З усіма санкціями, обмеженнями, заборонами – вони все одно багаті. Для того, щоб вижити, вони мають все. Ще й жирком обростуть. Ненависть до нас культивуватиметься, саме ми будемо оголошені причиною погіршення рівня життя в РФ. Ми й підступний Захід.

Особисто я не бачу кінця цьому протистоянню.

І замість того, щоб мріяти, що вони всі разом помруть і розпадуться, я б до цього протистояння готувався і робив би все можливе, щоб стати сильнішим, озброїтися краще, бути спроможним відбити неминучий новий удар.

Ніхто на сонці не згине, не випарується. Геополітика – це така штука, де чудес не буває. Вони не переїдуть в Арктику, не порозумнішають і не зміняться. Вони завжди будуть поруч, готові вдарити у спину. Саме до цього, а не до неминучого краху, нам треба готуватися.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: СРСР росія путінський режим

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Ян Валетов

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