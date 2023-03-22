Відрізають ноги. З якими проблемами зіткнулися росіяни після втечі лікарів

Після оголошення Путіним мобілізації, Росію на чартері залишили 250 впливових лікарів

З Росії через кілька днів після початку «часткової» мобілізації на чартерному рейсі полетіли одразу 250 лікарів, які боялися відправки на фронт. Однак і ці фахівців для російської медицини можуть виявитися критично важливими. Про це йдеться в розслідувальному проекті «Система».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними проєкту, порівняно із загальним числом російських медиків, РФ покинуло не більш як 1-2% лікарів, але серед них – фахівці зі світовими іменами, головні лікарі відомих московських клінік, завідувачі відділень, науковці, просвітителі. За словами видання, російська медицина і до війни значно відставала в розвитку від європейських країн, а після початку агресії проти України перебуває в скрутному становищі.

Тепер росіяни зустрінуться з проблемами у різних сферах медицини. Так, наприклад, при діабеті та атеросклерозі судини нижніх кінцівок можуть закупоритися настільки, що починається гангрена. Щоб врятувати пацієнта від смерті, можна ампутувати ноги, а можна ендоваскулярними методами прочистити судини, що забилися. У США на 1 мільйон жителів роблять щороку 280-300 ампутацій, у Європі – 250, у Японії – 210. А в Росії щороку – 500 ампутацій на мільйон людей. Удвічі більше ампутацій, ніж у всьому цивілізованому світі. Удвічі частіше, ніж у розвинених країнах, росіянам відрізають ноги. Ті сфери, де російська медицина була передовою, тепер можуть відстати на десятиліття.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що так званий «медичний літак», заповнений винятково лікарями, полетів із Москви 27 вересня. Цей чартерний рейс організував знаменитий лікар, а оплатив російський мільярдер зі списку Forbes, який інвестує у сферу цифрових технологій. Їхніх імен видання не називає. Лікарі заплатили за політ по 40 тисяч рублів (трохи більше $500), а решту необхідних для викупу чартера грошей додав мільярдер.

Відзначається, що для втечі з Росії придумали легенду про лікарський конгрес в Єревані. Для цього пасажирам роздали надруковані запрошення на неіснуючий захід, а також блокноти і ручки з його логотипом. Однак за день до вильоту стало відомо, що аеропорт Єревана більше не приймає чартерні рейси, так як вже був перевантажений літаками з Росії. Організатори швидко передрукували запрошення, атрибутику і відправили лікарів на «конгрес в Астану».

Зазначимо, що часткова мобілізація в Росії розпочалася 21 вересня та завершилася 28 жовтня 2022 року. Загалом із запасу призвали 300 тисяч росіян. Від мобілізації в країні звільнили понад 830 тисяч осіб, частина з них – співробітники підприємств оборонно-промислового комплексу та інших соціально значущих державних сфер.

Нагадаємо, що нещодавно в Міноборони Росії розповіли, чи продовжуватимуть мобілізацію.