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Тюремні строки отримали чотири окупанти, взяті в полон під Бахмутом і Вугледаром

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Тюремні строки отримали чотири окупанти, взяті в полон під Бахмутом і Вугледаром
Засуджені окупанти проведуть за гратами 10-12 років
фото з відкритих джерел

Серед засуджених – командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу РФ

У результаті слідчо-оперативних дій СБУ зібрала обґрунтовані докази вини ще чотирьох бойовиків, які воювали проти України у складі підрозділів Південного військового округу збройних сил Росії. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Українські захисники взяли бойовиків у полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

За матеріалами СБУ суд призначив одному з фігурантів десять років ув’язнення, іншим трьом – по 12 років.

Серед засуджених – командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу РФ.

З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО, а після початку широкомасштабного вторгнення давав накази на обстріли українських міст на сході із самохідних артилерійських установок «Піон».

Ще один бойовик після 24 лютого минулого року штурмував населені пункти в Донецькій та Луганській областях.

Також засуджено загарбника, який у складі 5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот» брав участь у спробах захоплення селища Велика Новосілка.

Крім цього, реальний термін ув’язнення отримав бойовик, який з 2014 року перебував у складі створеного агресором «розвідувального управління республіканської гвардії ДНР». У лавах терористів він охороняв російські тюрми, де незаконно утримували учасників руху опору, а після повномасштабного вторгнення атакував українські міста на східному фронті.

Тюремні строки отримали чотири окупанти, взяті в полон під Бахмутом і Вугледаром фото 1

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
  • ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

Теги: кримінал СБУ Донеччина суд росія війна

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