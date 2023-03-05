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Ян Валетов Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

Влада РФ кривими руками копіює дії дядечка Адольфа

glavcom.ua

Божевільний член ядерного клубу – що може бути ще більш небезпечним для світу?

Російський фашизм та нацизм – така цікава для спостереження штука...

Начебто копіюють дядечка Адольфа, але кривими руками. Підпал Рейхстагу, але не переконливо. Гляйвіц – але зовсім через дупу. Виходить самобутньо, звісно. Погано пахне, але називається боротьбою за збереження історії та мови – так химерно русо-імперські ідеї ще ніхто не називав.

Нагадує історію зі знаком якості у СРСР. Все дуже погано, але на цьому погано стоїть знак якості, значить це погано, але трохи інакше.

Взагалі, вся оруеллівщина, що твориться в сьогоднішній Росії, зовсім не смішна. Причому, не лише для сусідів, а й для тих, кому пощастило жити на відстані від наймиролюбнішої країни на світі.

Божевільний член ядерного клубу, зовсім позбавлений логіки, розуму і бачення перспективи своєї поведінки – що може бути небезпечнішим для світу?

Не знаю.

Мавпа з ядерною гранатою, на якій стоїть знак якості.

Жах.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін ядерна зброя

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