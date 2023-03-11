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Скільки ракет РФ випустила по Україні: Резніков назвав приголомшливу цифру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скільки ракет РФ випустила по Україні: Резніков назвав приголомшливу цифру
Станом на 10 березня 821 російська ракета вже випущена по нашій країні
фото з відкритих джерел

Від початку війни Росія здійснила 15 масованих ракетних атак по Україні

Станом на 10 березня 2023 року Росія завдала по Україні 15 масованих атак та випустила 821 крилату та балістичну ракети. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі з норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом в рамках його візиту до Києва, передає пресслужба оборонного відомства.

«Станом на 10 березня 821 російська ракета вже випущена по нашій країні. Це тільки крилаті, балістичні ракети. Ми точно знаємо, що кожні 10 застосувань системи NASAMS, до надання яких долучилася Норвегія, означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об’єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів», – сказав Резніков.

Нагадаємо, 9 березня окупанти обстріляли Запоріжжя. Унаслідок прильотів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, частина міста залишилася без світла.

Відомо, що РФ у ніч проти 9 березня вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього були влучання в Голосіївському та у Святошинському районах Києва. Є поранені, п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено.

Крім того, п'ятеро людей загинули у Львівській області в результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня. 

Теги: ракета Олексій Резніков Норвегія міністр окупанти росія Запоріжжя

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