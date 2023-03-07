Скільки вбитих окупантами українців досі не ідентифіковані: дані Нацполіції

Наразі майже 16 тисяч родичів загиблих або безвісти зниклих здали ДНК

Криміналісти разом із експертами ідентифікували вже близько трьох тисяч тіл убитих українців. Ще 2800 тіл залишаються досі не впізнаними і не ідентифікованими через відсутність порівняльного ДНК-матеріалу. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

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Для ідентифікації загиблих українців спеціалісти-криміналісти використовують пересувні ДНК-лабораторії.

Цуцкірідзе зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії робота Нацполіції була переформатована, а відтак на слідчі підрозділи суттєво збільшилося навантаження: до звичних функцій додалося документування воєнних злочинів Росії. Зокрема криміналісти залучаються до фіксації наслідків обстрілів російською армією та до роботи на деокупованих територіях, у тому числі у місцях масових захоронень вбитих людей.

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«Мобільні лабораторії, які ми отримали завдяки міжнародним партнерам, дозволяють швидко відібрати ДНК у загиблого та у його родичів. Такі лабораторії використовувалися для ідентифікації тіл після ракетних обстрілів торгового центру у Кременчуці, у середмісті Вінниці, під час падіння гелікоптера під Києвом», – розповів він.

При цьому зазвичай на місці події працюють відразу дві пересувних ДНК-лабораторії, одна з яких здійснює відібрання ДНК у загиблих, інша – у їхніх кровних родичів. Згодом за лічені хвилини відбувається порівняння наявного матеріалу та у разі збігу – встановлення особи.

На сьогодні у Нацполіції працюють вісім пересувних лабораторій. Формується так звана база ДНК. Наразі майже 16 тисяч родичів загиблих або безвісти зниклих здали ДНК. При цьому відбираються профілі під час повернення тіл наших захисників. Ці відомості зберігають в експертних закладах системи МВС.

Нагадаємо, триває 377-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.