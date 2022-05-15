ЗСУ позбавляють Росію можливості влаштувати ще одну «переможну війну» за кілька років

Росії вже не вдасться здобути стратегічну перевагу

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«Капитуляции Москвы в Украине не будет!»

Мы все ужасно огорчены!

Помню, как разная российская и пророссийская сволочь на третий день войны стучала мне во все мессенджеры, рассказывая, что меня ждет, и как они уже входят в Киев, Харьков и т.д. Какой, однако, прогресс! От «три дня до Киева, за неделю до Варшавы» к истерическим воплям «капитуляции не будет!» Ну, не будет, так не будет! Не очень и надо.

В принципе, то, что капитулировать и забираться в нору, зализывать раны, россияне не собираются, новость не хорошая, но и не плохая.

Это означает, что ВСУ медленно и планомерно будет перемалывать технику и живую силу противника, лишая Россию возможности устроить еще одну «победоносную войну» ближайшие несколько лет.

Бросить в бессмысленную бойню последние резервы – это реально «сильное» решение.

Понятно, что стратегическое преимущество получить не удалось и уже не удастся. Понятно, что любые тактические выигрыши временны, сопровождаются большими потерями и не являются неожиданными для украинской стороны.

Тысячи погибших, тысячи единиц уничтоженной техники, сотни боевых самолетов, вертолетов, БПЛА... тысячи выпущенных по Украине крылатых и некрылатых ракет.

Миллиарды выброшенных на ветер долларов, угробленные человеческие жизни, разрушенная экономика, уничтоженная репутация...

Несомненно, надо продолжать.

Мы с удовольствием продолжим превращать российских солдат в перегной, российскую технику в металлолом, российскую экономику в фикцию и российскую репутацию в полное дер*мо, что, в принципе, уже делается в течении почти трех месяцев. Имея за спиной ресурсы всего цивилизованного мира, самое современное оружие, отважную и прекрасно мотивированную армию с грамотным руководством и мужественный народ, осознавший свою силу и правоту, нам нелегко, но приятно делать то, что мы делаем – вести РФ к неизбежному военному, моральному, политическому и экономическому поражению.

Поэтому, не надо капитуляций! Продолжайте! Истекайте кровью, задыхайтесь, теряйте как можно больше людей и железа! И – в конце концов – убейтесь о стену, орки! За все, что вы сделали – просто убейтесь о стену! Может быть, на ваших трупах взойдет новая Россия, полноценный член мирового сообщества! А, может, вы снова взрастите на развалинах кривую сифилитическую власть из питерских или каких других подворотен... кто знает? Но эта власть сдохнет обязательно! Она все делает для того, чтобы сдохнуть!

И мы ей в этом необходимом деле с удовольствием подсобим.

Джерело: блог Яна Валетова

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