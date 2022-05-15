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    Економіка та фінанси

    Кабмін підвищив граничну ціну на бензин: скільки коштуватиме пальне

    Ціни на бензин на українських АЗС ще зростуть - Кабмін підвищив граничну ціну на бензин: скільки коштуватиме пальне
    Ціни на бензин на українських АЗС ще зростуть
    фото з відкритих джерел

    Порівняно з початком місяця ціна на бензин зросла на 2,17 грн

    Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 33,36 гривні за літр та дизельного пального у розмірі 35,31 гривні за літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях з 12 травня. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

    Порівняно з початком місяця ціна на бензин зросла на 2,17 грн, на дизпальне – зменшилась на 32 копійки.

    З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 39,86 грн/літр, на дизпальне – 42,31 грн/літр.

    Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з п’ятивідсотковою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпальне – за 44,42 грн/л

    На початку травня Кабмін підвищив граничні рівні торговельної надбавки до середньої роздрібної ціни на дизпаливо з 5 до 7 грн/літр, для бензинів – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр.

    Також нова версія постанови про держрегулювання містить норму, яка дозволяє нерегульовану ціну на преміальні марки при наявності у продажу стандартної марки.

    Раніше прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що дефіцит пального в Україні пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.

    Днями президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.

    До кінця травня Україна розраховує отримати 350-360 тисяч тонн пального, при середньому добовому споживанні близько 130 тисяч тонн.

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    Джерело: Економічна правда

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація пальне #stoprussia
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    Кабмін підвищив граничну ціну на бензин: скільки коштуватиме пальне