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    Думки вголос

    Квитки в театр по 1600 грн. Чи готові ми до такого?

    • Ярослава Кравченко

      Директорка Дикого Театру

    • Розсилка
    Театральний сезон стартує вже у вересні - Квитки в театр по 1600 грн. Чи готові ми до такого?
    Театральний сезон стартує вже у вересні

    Боротись за кожного глядача на смерть...

    Щоб вижити у нових карантинних реаліях культура має два шляхи.

    1. Об’єднатися. зібратися на мітинг/и, протести, писати петиції, виборювати свої права на роботу, щоб вони були хоча б як в маршрутках чи потягах.

    2. підняти ціни на квитки, і покласти це навантаження (викликане ковідОм і карантинними обмеженнями) на глядачів.

    Перше - ніколи не станеться.

    Друге - вже сталося.

    Квитки в держ.театрах піднялися до 700-840 грн.
    (І це там де є фінансування на зп), за цією логікою ми (незалежні) маємо підняти ціни до 1600.

    Зараз Дикий Театр підніме вартість квитків на 100 грн, від нижньої і верхньої ціни. і спробуємо вижити.

    Коні не винні, ми не винні, але чомусь так соромно перед глядачами... і за те, що не вміємо об’єднуватися і боротися, а йдемо легшим шляхом.

    Трошки з острахом очікую вересня. Коли всі стартують сезон, і театру буде хоч с*акою жуй. А глядачі - ті самі, а зп у них ті самі.

    З іншого боку, це стимулюватиме боротись за кожного глядача на смерть.
    Бо, фактично, життя і буде на кону. Життя тих, хто вижив.

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    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ціни культура театр фінансування
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