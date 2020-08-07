Квитки в театр по 1600 грн. Чи готові ми до такого?

Ярослава Кравченко Директорка Дикого Театру

Ярослава Кравченко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Театральний сезон стартує вже у вересні

Боротись за кожного глядача на смерть...

Щоб вижити у нових карантинних реаліях культура має два шляхи.

1. Об’єднатися. зібратися на мітинг/и, протести, писати петиції, виборювати свої права на роботу, щоб вони були хоча б як в маршрутках чи потягах.

2. підняти ціни на квитки, і покласти це навантаження (викликане ковідОм і карантинними обмеженнями) на глядачів.

Перше - ніколи не станеться.

Друге - вже сталося. Квитки в держ.театрах піднялися до 700-840 грн.

(І це там де є фінансування на зп), за цією логікою ми (незалежні) маємо підняти ціни до 1600. Зараз Дикий Театр підніме вартість квитків на 100 грн, від нижньої і верхньої ціни. і спробуємо вижити. Коні не винні, ми не винні, але чомусь так соромно перед глядачами... і за те, що не вміємо об’єднуватися і боротися, а йдемо легшим шляхом. Трошки з острахом очікую вересня. Коли всі стартують сезон, і театру буде хоч с*акою жуй. А глядачі - ті самі, а зп у них ті самі. З іншого боку, це стимулюватиме боротись за кожного глядача на смерть.

Бо, фактично, життя і буде на кону. Життя тих, хто вижив. Читайте також: Дикі ігри під час чуми. Підсумки найдраматичнішого театрального сезону

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