Втрата репутації: путінська Росія отруїлася власною брехнею

Григорій Явлінський Російський політик та економіст

Григорій Явлінський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Росії Володимир Путін

Росія - країна, якій вже ніхто не довіряє у світі

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Отравление в Солсбери в конечном счете история не столько про месть российских спецслужб своим «предателям» и даже не про длинные руки Москвы (совершенно незаконную операцию на территории другого государства). Мир знает много шпионских сюжетов, без них, видимо, никуда. Все спецслужбы мира мстили и мстят, если могут. Однако для нашей страны история с отравлением Скрипалей — это политически знаковое, во многом переломное событие, показывающее место и роль России в мире.

Нетрудно заметить, что резкость реакции мирового сообщества на инцидент в Солсбери беспрецедентна. Было немало шума, когда в 2006 году в Лондоне в результате отравления полонием умер бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. Но тогда не было ни санкций, ни высылки дипломатов, ни совместных заявлений стран G7. Не было предпринято ничего подобного против России и в 2008 году вследствие конфликта с Грузией и отторжения Абхазии и Южной Осетии.

Что же изменилось за последние 10-12 лет?

А вот что. Изменения произошли принципиальные. Большинство стран мира практически перестали нам верить. Россия превратилась в страну даже не с нулевой, а с отрицательной репутацией. То есть почти все государства уверены в том, что нынешнее российское руководство никогда не говорит правду, не выполняет своих обещаний и обязательств, когда ему это выгодно, не соблюдает международное право и подписанные им самим международные договоры, а также, если может, вмешивается в чужие дела, угрожает и шантажирует.

В современном мире нет высшего суда справедливости, нет абсолютной истины, нет универсального арбитра. Но есть механизм репутаций. Положительную репутацию — то есть сложившеесяположительное мнение о стране, ее народе и руководстве — надо зарабатывать изо дня в день и беречь как зеницу ока. За репутацию надо бороться, репутацию нужно отстаивать всеми доступными способами. Уважение достигается честностью, благородством, дальновидностью, умением эффективно защищать свои национальные интересы, действовать предсказуемо на основе общепринятых ценностей и принципов. В этом смысл внешней политики любой страны.

У нас любят говорить о силе как факторе внешней политики и репутации. Да, сила имеет значение. Только что такое сила в современном мире? В современном мире сила — это экономический потенциал. Однако доля российского ВВП в мировой экономике сегодня менее 1,8% (для сравнения у США — 24%, у ЕС — 22%, у Китая — 15%, у Японии — 6%, не говоря уже о суммарном ВВП стран НАТО). Иначе говоря, показателем силы в современном мире является прежде всего экономика, и чем больше получает самый бедный гражданин страны, тем сильнее государство. А что касается бомб и ракет, танков и самолетов, то при дохлой экономике они нужны, только чтобы пугать всех вокруг. Бояться не значит уважать. Уважают за силу, а за шантаж и насилие ненавидят. Поэтому на бомбах репутацию не построишь и не сбережешь.

Многие годы у России была очень высокая репутация в мире. Это и благодаря решающей роли СССР в победе над нацизмом во Второй мировой войне ценой в десятки миллионов жизней, которую заплатил наш народ. Это и благодаря тому, что Россия сама, по своей собственной воле сумела распрощаться с тоталитарным коммунизмом и мирно перейти к построению демократического государства с современной экономикой. Даже когда в 1990-е и в начале 2000-х Россия вела жестокую бесчеловечную войну на Кавказе, ей верили, ее поддерживали (хотя, на мой взгляд, совершенно напрасно). На Россию надеялись.

Однако постепенно фирменным знаком российской политики и дипломатии вновь стали вранье и ложь. Беззастенчивая ложь производила поначалу ошеломляющее впечатление. Многие сомневались, но некоторые верили. Со временем вранье стало всеобъемлющим.



В истории со Скрипалями врали с самого начала. Но в самом начале еще не было доказательств причастности России, были лишь формальные сомнения. Сейчас есть имена, фотографии, номера паспортов, визовые анкетные подробности, билеты, гостиницы, свидетели. Реакция на это со стороны России — с глупыми официальными комментариями и пропагандистской чушью в СМИ — любого серьезного наблюдателя скорее убедит в том, что англичане правы. Вызывает улыбку беспардонная наглость, с которой российский МИД жалуется, что Россию не допустили к расследованию. Вы представляете себе ситуацию, чтобы подозреваемого в преступлении попросили помочь его расследовать?

В последние 20 лет государственная и политическая ложь в России опять стала тотальной. Врали, когда надвигался дефолт 1998 года и когда утонул «Курск». Врали о «Норд-Осте» и Беслане. Врут про Крым, про Донбасс и Сирию. Врут про налоги и пенсии, про экономические показатели, про состояние дел в стране. Ради этого даже Росстат лишили самостоятельности и подчинили Минэкономразвитию — чтобы врали в унисон. А пойманные на лжи высочайшие должностные лица неуклюже нагромождают на одно вранье другое. Умение врать становится ключевым навыком для успешного продвижения по российской карьерной лестнице. Должностной рост вице-премьера Мутко, известного манипуляциями с допингом, яркое тому подтверждение. Ложь и искажение истории собственной страны, оправдание преступлений сталинизма вновь стали фундаментом формирования современного мировоззрения.

В результате тотальной государственной лжи путинская Россия в последние четыре года окончательно утратила уважение и репутацию:

аннексировав Крым;

развязав и продолжая поддерживать криминальную войну в Донбассе;

погрязнув во лжи в истории со сбитым «Боингом»;

опозорившись со спортивным допингом на Олимпийских играх в Сочи;

занимаясь газовым шантажом;

попытавшись осуществить госпереворот в Черногории;

занимаясь грязной возней в интернете, названной «вмешательством в выборы в США»;

устроив дипломатический конфликт с Грецией с привкусом шпионажа;

допуская хамство со стороны российских представителей в ООН;

ведя постыдную безудержную пропаганду внутри страны и за рубежом;

занимаясь фальсификациями на собственных выборах;

выдавая показуху за борьбу с коррупцией, как в деле Магнитского;

принимая античеловечные законы типа «закона Димы Яковлева»…

Этот список можно продолжать.

А после того как на выборах в марте 2018 года люди — по крайней мере официально — все это поддержали, правителей и весь российский народ связали воедино. Нет теперь, как в конце 1980-х, «хорошего народа» и «плохих руководителей». Теперь в глазах всего мира народ и Путин едины. Как говорится, все мы тут одним миром мазаны.

Конечно, мне доподлинно не известно, кто отравил Скрипалей. Но я хорошо знаю, что важнейшая задача президента любой страны — оберегать ее репутацию, служить ее репутации, делать так, чтобы его страну уважали, чтобы его стране доверяли. Президент, который не справляется с этой задачей, — негодный президент. После Крыма и Донбасса, после сбитого «Боинга», после Сирии, после всего этого бесконечного вранья Россия оказалась страной с отрицательной репутацией. Страной, которой нет никакого доверия в мире. И именно в этом крах российской дипломатии и внешней политики. Мы сами отравили себя. Ложью.

Джерело: Эхо Москвы

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