Подаруйте послу США з питань релігії книгу ідеолога російської православної цивілізації

Як повідомив сайт Держдепу США, до України приїде посол Сполучених Штатів з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек

Було б не зайвим, аби хтось із наших чиновників подарував пану Послу цікаву книжку російського автора, одного з ідеологів «російської православної цивілізації», антисеміта Олега Платонова «Мировая гегемония Америки. Летопись кровавых преступлений» (М.: Алгоритм, 2012).

В ній, зокрема, згадується і Сем Браунбек, як послідовний «русофоб». Не потрібно перекладати всю книгу. Достатньо анотації:

«В книге доказывается, что в течение ближайшего времени США неминуемо ждет катастрофа. По сравнению с ней финансовый и экономический кризис последних лет покажется лишь каким-то малозначительным негативным явлением. Америка исчезнет как целостная территория, распадется ее население. Не избежать трагедии тогда и всему человечеству. Как любой общественно-политический феномен, процесс развала США носит многовариантный характер, а значит, может быть прогнозируем и регулируем по нескольким сценариям. Вопрос лишь в характере, комбинации и эффективности инструментов регулирования».

Після такого вступу пану Сему Браунбеку буде набагато легше зрозуміти, чому Україна так настійливо намагається позбавитися деструктивного впливу «Русского мира».

Джерело: блог Ярослава Коцюби

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