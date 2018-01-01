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    Думки вголос

    Чому Путіна знову немає на Мюнхенській конференції з безпеки?

    Тому що йому нічого сказати.
    Речі президента РФ за останні роки - це послання, орієнтовані виключно на внутрішньоросійську аудиторію. Місцями взагалі стає зрозуміло, що сам Путін - це частина пропагандистської машини. В тому сенсі, що одні й ті ж пропагандистські тези озвучуються по колу, подібно білку в колесі - що президентом Росії, що ольгинсько/савушкінскімі тролями. Ну а
    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    • Сьогодні, 14:02
    • Розсилка

    Тому що йому нічого сказати.

    Речі президента РФ за останні роки - це послання, орієнтовані виключно на внутрішньоросійську аудиторію. Місцями взагалі стає зрозуміло, що сам Путін - це частина пропагандистської машини. В тому сенсі, що одні й ті ж пропагандистські тези озвучуються по колу, подібно білку в колесі - що президентом Росії, що ольгинсько/савушкінскімі тролями.

    Ну а ставка на споживачів «русского мира» по всьому світу остаточно впала в 2017 році, коли на виборах в Нідерландах, Франції та Німеччини «друзі Патина» не отримали очікуваного результату.

    І в 2007 році під час виступу Путіна в Мюнхені, і зараз на російських федеральних телеканалах звучав і звучить меседж про однополярний світ і необхідності біполярності.

    Тільки тоді це сприймалося (зокрема, Європою), а зараз - прямо навпаки. Кремль, схильний до, мабуть, логіці «сила є - розуму не треба», сам же загнав свою країну в глухий кут. Ну а Захід лише згуртувався навколо нових викликів.

    Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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