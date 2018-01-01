Чому Путіна знову немає на Мюнхенській конференції з безпеки?

Тому що йому нічого сказати.

Речі президента РФ за останні роки - це послання, орієнтовані виключно на внутрішньоросійську аудиторію. Місцями взагалі стає зрозуміло, що сам Путін - це частина пропагандистської машини. В тому сенсі, що одні й ті ж пропагандистські тези озвучуються по колу, подібно білку в колесі - що президентом Росії, що ольгинсько/савушкінскімі тролями. Ну а

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тому що йому нічого сказати.

Речі президента РФ за останні роки - це послання, орієнтовані виключно на внутрішньоросійську аудиторію. Місцями взагалі стає зрозуміло, що сам Путін - це частина пропагандистської машини. В тому сенсі, що одні й ті ж пропагандистські тези озвучуються по колу, подібно білку в колесі - що президентом Росії, що ольгинсько/савушкінскімі тролями.

Ну а ставка на споживачів «русского мира» по всьому світу остаточно впала в 2017 році, коли на виборах в Нідерландах, Франції та Німеччини «друзі Патина» не отримали очікуваного результату.

І в 2007 році під час виступу Путіна в Мюнхені, і зараз на російських федеральних телеканалах звучав і звучить меседж про однополярний світ і необхідності біполярності.

Тільки тоді це сприймалося (зокрема, Європою), а зараз - прямо навпаки. Кремль, схильний до, мабуть, логіці «сила є - розуму не треба», сам же загнав свою країну в глухий кут. Ну а Захід лише згуртувався навколо нових викликів.

Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої

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