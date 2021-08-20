Чому Росія так наполягає на формулі Штайнмаєра

Ніякі односторонні поступки – апріорі нереалістичні

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По поводу «формулы Штайнмайера»

Вижу, спекулятивное обсуждение так называемой «формулы Штайнмайера» только нарастает.

Во-первых. Нигде в Минских соглашениях не звучит формулировка «формула Штайнмайера». Как и особый статус или автономия для ОРДЛО (только – особенности местного самоуправления). Таких формул за время войны обсуждалось штук 155 (помните, был еще «план Мореля»?). В период президентства Порошенко публично эта формула (как и другие) звучала в обсуждениях, но пятый президент нигде не подписывал никаких обязательств по ее имплементации. Зеленский же согласился на фиксирование этой формули в коммюнике по итогам саммита лидеров «Нормандской четвёрки» в декабре 2019 года - просто чтобы такая встреча состоялась (в общем, подход казаться, а не быть).

Во-вторых. Понятно, почему Россия так настаивает на «формуле Штайнмайера» (заходя через германских и французских политиков). Эта формула касается исключительно политических пунктов Минских соглашений, и никак не взаимосвязана с первой частью соглашений – пунктами по безопасности. И в этом смысле для Украины – это изначально ошибочный шаг, соглашаться на эту формулу. Она не ведёт к миру. Она ведёт К легализации российского присутствия на Донбассе – с тем, чтобы дальше продолжать оказывать давление на Украину уже и политическими методами.

В-третьих. Раз уж Зеленский подписал коммюнике, где зафиксировано обязательство Украины имплементировать в законодательство «формулу Штайнмайера» и Меркель недавно об этом напомнила, украинской власти надо говорить и о других пунктах и обязательствах, зафиксированных в этом коммюнике. Тем более, что из трёх пунктов политические пункты – на втором месте. Первый пункт – это вопросы, касающиеся безопасности и гуманитарной составляющей (прекращение военных действий, разминирование территорий, допуск Красного креста на всю территорию). Ничего из этого первого пункта не выполнено.

При этом те, кто обсуждают «формулу Штайнмайера», понимают, что это тупик. Потому что никакие односторонние уступки – априори нереалистичны. А Россия только так подходит к вопросу.

Поэтому украинской власти надо, наконец, перестать пытаться все валить на предшественников и начать обсуждение внутри страны реалистичных вариантов по Донбассу.

Джерело: блог Олесі Яхно

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