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    Думки вголос

    Кричалка українських десантників про Путіна порвала державні ЗМІ Росії на дрібні шматки

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Російським пропагандистам не сподобалася кричалка про Путіна - Кричалка українських десантників про Путіна порвала державні ЗМІ Росії на дрібні шматки
    Російським пропагандистам не сподобалася кричалка про Путіна
    Фото: AFP

    Скабєєвій треба згадати, що російсько-українським відносинам прийшла хана ще в 2014-му

    Мовою оригіналу

    «Российско-украинским отношениям после этой песни на параде украинских военных – хана! Если всех кто оскорбил президента России, ну и русских людей, прямо сейчас не найдут и не накажут публично!» – это просто потрясающая истерика пропагандистки Скабеевой сегодня на Первом канале России.

    Кричалка «Путин- ...ло!», с которой маршировали на тренировке парада на Хрещатике украинские десантники разорвала российские государственные СМИ на мелкие куски!

    Сегодня я в 17.00 буду на Хрещатике, и учитывая огромный резонанс, надеюсь, все участники парада пройдут тренировочным маршем по Хрещатику с этой легендарной песней. Одно из подразделений уже конкретно подтвердило, что повторит исполнение песни на тренировке.

    Все, кто хочет, чтобы и словом и делом показывают, что российско-украинским отношениям – «хана», завтра поддержат эту песню.

    Скабеевой надо вспомнить, что российско-украинским отношениям пришла хана еще в 2014-м, а когда придет время и наша армия освободит Донбасс, хана придет и многим российским оккупантам.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ЗМІ армія Путін Ольга Скабєєва
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    Кричалка українських десантників про Путіна порвала державні ЗМІ Росії на дрібні шматки