Кричалка українських десантників про Путіна порвала державні ЗМІ Росії на дрібні шматки

Скабєєвій треба згадати, що російсько-українським відносинам прийшла хана ще в 2014-му

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«Российско-украинским отношениям после этой песни на параде украинских военных – хана! Если всех кто оскорбил президента России, ну и русских людей, прямо сейчас не найдут и не накажут публично!» – это просто потрясающая истерика пропагандистки Скабеевой сегодня на Первом канале России.

Кричалка «Путин- ...ло!», с которой маршировали на тренировке парада на Хрещатике украинские десантники разорвала российские государственные СМИ на мелкие куски!

Сегодня я в 17.00 буду на Хрещатике, и учитывая огромный резонанс, надеюсь, все участники парада пройдут тренировочным маршем по Хрещатику с этой легендарной песней. Одно из подразделений уже конкретно подтвердило, что повторит исполнение песни на тренировке.

Все, кто хочет, чтобы и словом и делом показывают, что российско-украинским отношениям – «хана», завтра поддержат эту песню.

Скабеевой надо вспомнить, что российско-украинским отношениям пришла хана еще в 2014-м, а когда придет время и наша армия освободит Донбасс, хана придет и многим российским оккупантам.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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