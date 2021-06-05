У Білому домі прокоментували майбутню зустріч Байдена і Путіна

Джен Псакі: Зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна дозволить підняти «серйозні питання, які нас турбують»

Псакі зазначила, що, хоча розмова буде непростою, вона стане можливістю обговорити спільні інтереси США та Росії

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила під час брифінгу 4 червня, що президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна чекає «непроста розмова».

Вона зазначила, що майбутня зустріч не дозволить врегулювати всі розбіжності між країнами, однак дасть можливість лідерам обговорити цілу низку тем віч-на-віч.

Серед них вона назвала тему України і агресивної поведінки РФ на кордоні та шкідливу кіберактівность.

«Я не думаю, що ми розраховуємо, ніби це буде зустріч з результатами, які вирішать всі питання, всі виклики у відносинах між нами», - сказала вона на брифінгу.

При цьому Джен Псакі зазначила, що, хоча розмова буде непростою, вона стане можливістю обговорити спільні інтереси США та Росії, такі як ядерна безпека та стабільність і підняти «серйозні питання, які нас турбують».

Як відомо, в Україні перебуває з візитом делегація сенаторів США, до якої входять сенатори-демократи Джін Шахін та Кріс Мерфі, а також сенатор-респубілканець Роб Портман.

Відзначимо, американський сенатор Джин Шахін висловила надію, що в цьому році США введуть нові санкції проти «Північного потоку-2». Вона заявила, що російський газопровід загрожує Україні.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена відмовилась посилювати санкції проти газопроводу.

Тим часом, У інтерв’ю «Главкому» Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі акцентував на небезпеках, які несе регіону можливе завершення проєкту «Північний потік-2».