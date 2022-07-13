Що Росія може зробити для перемоги у війні

Кремль кидає всі сили на інформаційний напрямок

Коли бункерний дід ляпнув щось, що «вони ще і не починали», усі подумали, що мова про чергові військові дії, і це викликало здивування. Що вони ще можуть запропонувати?

Далі підвищувати вік «служби за контрактом», і саджати завербованих «дідів» на розконсервовані танки Т62? Мобілізувати зеків? Чи перейти все ж до форм загальної мобілізації? Більше ракет? Білоруський «дуче» зі своєю армією...

Так, це все буде, але не виключено, що «не починали» стосується у першу чергу наступних напрямків:

Корумпування політичних еліт на Заході; Інформаційні спецоперації на Заході та в Україні з метою сіяння зневіри, паніки, небажання продовжувати війну, просування тез про припинення постачання зброї в Україну. Ресурсний тиск, газовий шантаж і т.д.

І останнє вони і справді почали реалізовувати останнім часом гіпер-активно.

Показово, що найбільш активно тези про «неправильне використання західної зброї в Україні» почали вкидатися тепер, коли ця зброя почала використовуватися із успішністю, близької до максимальної. Кілька потужних «бавовн» кожної ночі над складами окупантів в Україні – наочне підтвердження цієї тези. Українці можуть дуже ефективно використовувати сучасну західну зброю, що довели своїми діями. Очевидний висновок, до якого мають прийти на заході – такої зброї треба набагато більше, і це має забезпечити підсумкову військову перемогу України. Жодних емоцій – лише факти.

У Кремлі це теж розуміють, тому, очевидно, почали вкидати усі наявні ресурси (а вони у них у фінансовому плані майже безмежні) на просування потрібних наративів. «Корисні ідіоти» в Україні безкоштовно підпрацьовують у масовці цієї спецоперації, слугуючи інформаційним ехом для ворожої пропаганди.

Усім їм варто ввімкнути мозок, і побачити, що останні тижні українська армія працює найефективніше за всю свою історію. І це дозволяє сподіватися, що ефективність лише зростатиме, наближаючи підсумкову перемогу над ворогом. Столітнім, страшним і лютим ворогом, що хоче знищити нас усіх.

Значить, нинішню лінію (більше зброї від партнерів, більше снарядів, більше усього найсучаснішого) треба продовжувати, не допускаючи затримок або інших форм затягування процесу.

Зараз якраз ситуація, коли все чорно-біле, все максимально просто. Ти за зброю для України? Ти за Україну. Ти проти зброї для України – ти ворог України.

Джерело: блог Петра Олещука

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