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    Думки вголос

    «Геополітичний блуд» Росії

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

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    Путін хоче затягнути у свою &laquo;гру&raquo; увесь світ - «Геополітичний блуд» Росії
    Путін хоче затягнути у свою «гру» увесь світ
    фото з відкритих джерел

    Замість розвитку власної країни, Кремль працює на конфлікти

    «Вони заблукали» – збрехав колись Путін у властивій йому манері про російських військових із паспортами на Донбасі.

    Але по факту «заблукала» вся Росія, втративши будь-які орієнтири психічної адекватності та розумової притомності. По суті, Кремль спробував затягти весь світ у «геополітичний блуд». Насамперед, показавши, що ядерний статус – усе, а міжнародне право – ніщо. Тобто, повністю зруйнував два принципи/підходи поствоєнної системи (після Другої Світової війни): 1. стримування/згортання ядерних програм в обмін на гарантії; 2. великі країни не нападають на менші.

    «Блуд» відображає загалом курс, якого російська влада дотримується, починаючи з 2014 року. Замість того, щоб займатися розвитком власної країни, Кремль працює на конфлікти, аж до повномасштабного вторгнення в Україну та погроз усьому світу ядерною зброєю – тобто виключно руйнівні сценарії, які супроводжуються мареннями різними епохами з минулого, коли стирається межа «хто кому дід».

    Прецедент із впаданням усієї країни в «блуд», напевно, буде довго вивчатися. Але прямо зараз важливо зупинити це на рівні поширення – адже Росія свідомо намагається вносити катастрофічний дисбаланс у все.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна влада окупація #stoprussia
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