«Геополітичний блуд» Росії

Замість розвитку власної країни, Кремль працює на конфлікти

«Вони заблукали» – збрехав колись Путін у властивій йому манері про російських військових із паспортами на Донбасі.

Але по факту «заблукала» вся Росія, втративши будь-які орієнтири психічної адекватності та розумової притомності. По суті, Кремль спробував затягти весь світ у «геополітичний блуд». Насамперед, показавши, що ядерний статус – усе, а міжнародне право – ніщо. Тобто, повністю зруйнував два принципи/підходи поствоєнної системи (після Другої Світової війни): 1. стримування/згортання ядерних програм в обмін на гарантії; 2. великі країни не нападають на менші.

«Блуд» відображає загалом курс, якого російська влада дотримується, починаючи з 2014 року. Замість того, щоб займатися розвитком власної країни, Кремль працює на конфлікти, аж до повномасштабного вторгнення в Україну та погроз усьому світу ядерною зброєю – тобто виключно руйнівні сценарії, які супроводжуються мареннями різними епохами з минулого, коли стирається межа «хто кому дід».

Прецедент із впаданням усієї країни в «блуд», напевно, буде довго вивчатися. Але прямо зараз важливо зупинити це на рівні поширення – адже Росія свідомо намагається вносити катастрофічний дисбаланс у все.

Джерело: блог Олесі Яхно

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.