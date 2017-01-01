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    Думки вголос

    Головні позитивні та негативні підсумки 2017 року

    Чим запам'ятався 2017 рік. Про втрати та надбання
    Мовою оригіналу Коротко об итогах 2017 года Позитивы/достижения 1. Безвизовый режим с ЕС. 2. Ратификация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. 3. Сохранение международной коалиции в поддержу Украины, продолжение экономических санкций против России со стороны ЕС и усиление санкций со стороны США. 4. Усиление военно-технического сотрудничества
    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    • Сьогодні, 12:59
    • Розсилка
    Безвізовий режим
    Безвізовий режим

    Чим запам'ятався 2017 рік. Про втрати та надбання

    Мовою оригіналу

    Коротко об итогах 2017 года

    Позитивы/достижения

    1. Безвизовый режим с ЕС.

    2. Ратификация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

    3. Сохранение международной коалиции в поддержу Украины, продолжение экономических санкций против России со стороны ЕС и усиление санкций со стороны США.

    4. Усиление военно-технического сотрудничества Украины с рядом стран-членов НАТО. Решение США о предоставлении Украине летального оборонного оружия, готовность Канады также предоставить оружие.

    5. Выигрыш Украины в Стокгольмском арбитраже спора против «Газпрома». В частности: суд отклонил требования «Газпрома» в формуле «take or pay» на сумму 56 млрд долларов; «Нафтогаз» добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз; суд понизил цену российского газа для Украины во II квартале 2014 года на 27,4% (таким образом, Украина сэкономила 1,8 млрд долларов на приобретенном в 2014-2015 годах газе).

    6. Запуск нескольких важнейших реформ, в частности, пенсионной, медицинской.

    7. Продолжение судебной реформы. Избрание нового Верховного суда, с учетом пожеланий общества (пусть и не все замечания, но большая часть из них, все же, была учтена, да и сам факт участия общества в процессе избрания судей - уже значим). Дальше - реорганизация местных судов.

    8. Продолжение децентрализации, в частности, выборы в ОТГ.

    9. Масштабное строительство дорог и восстановление инфраструктуры, благодаря децентрализации. Впервые на местном уровне распределяется около половины бюджета страны.

    10. Рост социальных стандартов (в частности, рост минимальной заработной платы, повышение пенсий).

    11. Возврат ГПУ в бюджет Украины десятков миллиардов гривен, укравденных Януковичем и Ко.

    12. Активизация НАБУ. Пусть пока и нет результатов в судах, но обвинения впервые были предъявлены в том числе депутатам от коалиции и многим чиновникам.

    13. Провал попыток дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

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    Негативы

    1. Конфликт между правоохранительнымы органами (НАБУ-НАЗК, НАБУ-ГПУ).

    2. Использование отдельными политиками темы безопасности во внутриполитической борьбе. Скажем, цели, которые декларировали политики, иницировававшие изначально блокаду ОРДЛО, - освобождение заложников и ослабление агрессора, не достигнуты. Вместо этого - возросли завтраты Украины на покупку угля при одновременном падении налоговых сборов от украинских предприятий, которые после блокады были отжаты в пользу Курченко.

    3. Спекуляция отдельными оппозиционными политиками на важнейших темах, в частности земельной реформе. Кроме того,их поправки чуть не заблокировали пенсионную реформу, реформу охраны здоровья и продолжение судебной реформы.

    Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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