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    Думки вголос

    США привітали Путіна з Різдвом

    Ось такі справи
    Мовою оригіналу В США заморожены валютные резервы Казахстана на $22 млрд сообщает Finanz со ссылкой на Reuters. Под заморозку попали активы на $22 млрд или 40% (!) Фонда будущих поколений, который казахское правительство пополняет за счет доходов от экспорта нефти и использует в качестве инструмента для экстренного финансирования банков, поддержки
    • Максим Михайленко

      Журналіст

    • Сьогодні, 07:12
    • Розсилка
    Санта
    Санта

    Ось такі справи

    Мовою оригіналу

    В США заморожены валютные резервы Казахстана на $22 млрд сообщает Finanz со ссылкой на Reuters. Под заморозку попали активы на $22 млрд или 40% (!) Фонда будущих поколений, который казахское правительство пополняет за счет доходов от экспорта нефти и использует в качестве инструмента для экстренного финансирования банков, поддержки национальной валюты и экономики в целом.

    Также это 17% ВВП Казахстана. Деньги находились на счетах Bank of New York Mellon, который принял решение заморозить их по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компаний против правительства Казахстана.

    Кстати и его сын Габриэль инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, а затем обвинили правительство страны в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков на сумму $4 млрд.

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    В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение со стороны Казахстана Энергетической хартии и обязал правительство выплатить семье Стати компенсацию на $500 млн. Однако власти отказались.

    Национальный банк подал иск в Высокий суд Лондона, но, согласно Bloomberg, суд претензии отклонил без возможности апелляции. Несомненно, это показательная порка для российского диктатора Путина, ведь РФ инвестировала огромные средства в американские ценные бумаги, а также хранит казначейские средства и средства крупнейших госкорпораций в иностранных юрисдикциях. NB1. Синхронно с нашей победой в Стокгольме, молодцы молдаване, как их не любить? NB2.

    Только странные люди могут спрашивать, зачем нужны друзья в Молдове и зачем так часто туда ездить 

    Джерело: блог Максима Михайленка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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