США привітали Путіна з Різдвом

Ось такі справи

Мовою оригіналу В США заморожены валютные резервы Казахстана на $22 млрд сообщает Finanz со ссылкой на Reuters. Под заморозку попали активы на $22 млрд или 40% (!) Фонда будущих поколений, который казахское правительство пополняет за счет доходов от экспорта нефти и использует в качестве инструмента для экстренного финансирования банков, поддержки

Санта

Ось такі справи

Мовою оригіналу

В США заморожены валютные резервы Казахстана на $22 млрд сообщает Finanz со ссылкой на Reuters. Под заморозку попали активы на $22 млрд или 40% (!) Фонда будущих поколений, который казахское правительство пополняет за счет доходов от экспорта нефти и использует в качестве инструмента для экстренного финансирования банков, поддержки национальной валюты и экономики в целом.

Также это 17% ВВП Казахстана. Деньги находились на счетах Bank of New York Mellon, который принял решение заморозить их по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компаний против правительства Казахстана.

Кстати и его сын Габриэль инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, а затем обвинили правительство страны в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков на сумму $4 млрд.

В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение со стороны Казахстана Энергетической хартии и обязал правительство выплатить семье Стати компенсацию на $500 млн. Однако власти отказались.

Национальный банк подал иск в Высокий суд Лондона, но, согласно Bloomberg, суд претензии отклонил без возможности апелляции. Несомненно, это показательная порка для российского диктатора Путина, ведь РФ инвестировала огромные средства в американские ценные бумаги, а также хранит казначейские средства и средства крупнейших госкорпораций в иностранных юрисдикциях. NB1. Синхронно с нашей победой в Стокгольме, молодцы молдаване, как их не любить? NB2.

Только странные люди могут спрашивать, зачем нужны друзья в Молдове и зачем так часто туда ездить

Джерело: блог Максима Михайленка

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