Як унеможливити повторення війни. Що думає Захід
Блінкен вважає, що Росію стримує військова міць НАТО
На Заході все частіше поряд з темою військової та економічної допомоги Україні говорять про поствоєнний баланс, про те, як унеможливити повторення війни.
І це добре. Бо означає впевненість в перемозі України, а також налаштованість на обговорення довгострокового формату безпеки.
Інша річ – що це дискутивне питання всередині самого Заходу. Так само як і масштаби планованого контрнаступу (маю на увазі Крим).
Ми, звісно, прагнемо відновлення кордонів в межах 1991 року, і бачимо в якості найнадійнішої гарантії неповторення агресії членство України в НАТО. Але на Заході поки що сконцентровані на на позиції стримування та допомоги.
От, наприклад, Блінкен виклав в одному з інтерв’ю свою стратегію відносно кінцевої мети України, варіанту поствоєнного стримування, довгостроковості миру, про що написало видання The Washington Post.
1. Безпека
Бачення полягає у наданні Україні інструментів для самозахисту. Систем озброєння (перш за все, бронетехніки та ППО). З внутрішньою складової акцентується увага на необхідності сильної некорумпованої економіки та членства України в ЄС. «Пентагон підкреслює, що постачання Україні озброєння та навчання солдатів відображає довгострокову мету стримування».
Як бачимо, все ж, на цьому етапі є згода щодо підходу «України як дикобраза» (тобто, настільки сильної, щоб Росія не могла захопити).
2. Кінцева мета
Питання Криму (стратегії повернення) – все ж, відображає поступовий підхід. Тобто, є згода щодо необхідності повернення Криму, але повномасштабна військова кампанія сприймається як нереалістична у найближчій перспективі, через ядерні ризики.
Тому акцент робиться на тому, щоб відрізати Росію від сухопутного кордону з Кримом і далі втрата контролю. А також на тому, щоб Крим перестав слугувати базою для атак проти України.
Блінкен вважає, що Росію стримує військова міць НАТО. В той же час, зазначає, що Путін тримає деякі речі прозапас (стратегічні бомбардувальники, деякі види точної артилерії, тактичну і стратегічну ядерну зброю).
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