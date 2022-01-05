За рік транзит російського газу через Україну впав на 25%

Середньодобовий обсяг транзиту газу з РФ минулого року в окремі періоди знижувався до 67 млн кубів на добу

Якщо 2020 року транзит через Україну склав 55,8 млрд кубометрів, то 2021-го – 41,6 млрд кубів

Транзит російського газу до Європи українською газотранспортною системою у 2021 році зменшився на 25%, порівняно з 2020 роком. Про це повідомляє пресслужба «Оператора ГТС України».

Так, якщо 2020 року транзит склав 55,8 млрд кубометрів, то 2021-го – 41,6 млрд кубів.

За даними пресслужби, середньодобовий обсяг транзиту енергоресурсу минулого року становив 114 млн. кубів газу на добу, а в окремі періоди знижувався до 67 млн.

«Всього в 2021 році було заброньовано 44,4 млрд кубометрів транзитних потужностей на точках виходу з Росії (40 млрд кубів, згідно з умовами чинного транзитного контракту, 4,4 млрд кубометрів, були заброньовані на місячних і добових аукціонах), але з них використано лише 41,6 млрд кубометрів», – йдеться у повідомленні «Оператора ГТС».

Ключові показники з транспортування газу Оператора ГТС України, графіка: tsoua.com

Також зазначається, що попри значне зростання цін на європейських газових ринках через дефіцит природного газу та скорочення запасів в європейських ПСГ, можливості українського транзитного маршруту – більш ніж достатні для подолання газової кризи в ЄС – не були задіяні.

«Навпаки, в період найбільшого зростання цін на газ у жовтні-грудні на газових ринках Європи та початку осінньо-зимового періоду, середньомісячний транзит газу з Росії до країн ЄС був на 17% нижчим, ніж у січні-серпні», – додали у пресслужбі.

Крім цього, у 2021 році обсяги транспортування газу з Європи до України становили майже 2,6 млрд кубів – це у шість разів менше, порівняно з 2020 роком. Експорт газу, включаючи реекспорт, становив 2,6 млрд. кубометрів природного газу.

Як відомо, від початку 2022 року транзит природного газу з Росії зменшився до 52,5 млн кубометрів на добу.

Також повідомлялося, що транзит газу через Україну 2 січня різко впав.

До слова, Польща звинуватила Росію у газовому шантажі Європи.

Раніше президент Росії Володимир Путін на нараді про проходження осінньо-зимового опалювального сезону заявив, що постачання газу до Європи розпочнеться після ухвалення рішення про запуск газопроводу «Північний потік-2».

Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. 29 грудня стало відомо, що біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.