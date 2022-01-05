Мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію (відео)

Протестувальники увірвалися в будівлю акімату Алмати, в ньому вибиті вікна і двері

Близько 10 тисяч протестувальників прийшли на площу Республіки, вони озброїлися гумовими кийками

Протестувальники прорвали кордон силовиків та штурмували акімат (мерію) Алмати в Казахстані, у відповідь в них летять світлошумові гранати. Про це повідомляє портал Orda.Kz.

За даними ЗМІ, протестувальники увірвалися в будівлю акімату Алмати, в ньому вибиті вікна і двері.

Крім того, інша частина протестувальників намагається прорватися в Стару резиденцію президента.

Protesters try to break into the building of the akimat of Almaty, stun grenades are thrown at them in response#Kazakhstan #KazakhstanProtest #Almaty #Kazakistan pic.twitter.com/wuAPYifuSO — Toyota DshK (@ToyotaDshK) January 5, 2022

Близько 10 тисяч протестувальників прийшли на площу Республіки, вони озброїлися гумовими кийками. Поліція використовує проти мітингувальників світлошумові гранати.

Сьогодні вранці у центрі Алмати почалися зіткнення протестувальників із поліцією (відео).

Зазначимо, на тлі масових протестів та заворушень у Казахстані президент запровадив тимчасове держрегулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель.

Нагадаємо, після сьогоднішніх нічних заворушень у Казахстані МВС звітує про сотню постраждалих силовиків, понад 200 протестувальників затримано.

Як відомо, Алмати «на замку», в місто стягують спецтехніку (фото, відео).

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим надзвичайного стану був введений в Мангістауській області.

У своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».

Напередодні почалися затримання протестувальників. Правоохоронці в Алмати застосували силу. Доступ до інтернету та мобільні мережі заблоковані.

Нагадаємо, у Казахстані кілька днів поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на газ, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.