Мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію (відео)

Протестувальники прорвали кордон силовиків та штурмували акімат (мерію) Алмати в Казахстані, у відповідь в них летять світлошумові гранати. Про це повідомляє портал Orda.Kz.

За даними ЗМІ, протестувальники увірвалися в будівлю акімату Алмати, в ньому вибиті вікна і двері.

Крім того, інша частина протестувальників намагається прорватися в Стару резиденцію президента.

Protesters try to break into the building of the akimat of Almaty, stun grenades are thrown at them in response#Kazakhstan #KazakhstanProtest #Almaty #Kazakistan pic.twitter.com/wuAPYifuSO