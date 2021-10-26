Потужний викид метану на газопроводі в Росії помітили з космосу

Метан має у 80 разів більший вплив на потепління, ніж вуглекислий газ

У Нижньогородській області в Росії стався потужний викид метану на ділянці газопроводу, де «Газпром» проводив ремонтні роботи. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія Kayrros SAS, що займається аналізом даних з супутникових знімків, першою звернула увагу на викид.

Концентрація газу метану спочатку була виявлена за допомогою аналізу супутникових даних геоаналітичної компанії Kayrros SAS поблизу компресорної станції в Нижньогородській області на заході Росії, де працює «Газпром». Відповідаючи на запитання про спостереження 5 жовтня, «Газпром» сказав, що цього дня у цьому районі було проведено роботи з усунення дефектів, виявлених на трубопроводі, під час яких було видалено деяку кількість газу.

За даними Kayrros, викиди на початку жовтня оцінювалися у 164 тонни метану на годину. Якби викид тривав годину з такою швидкістю, то мав би такий самий короткостроковий вплив на клімат, як річні викиди близько 8 тисяч автомобілів у Великій Британії. Метан має у 80 разів більший вплив на потепління, ніж вуглекислий газ.

Цей викид став п’ятим за ступенем серйозності, виявленим цього року, що відноситься до російського нафтогазового сектору, на основі аналізу Kayrros супутникових даних Європейського космічного агентства.

Це відбувається на тлі глобального скорочення викидів парникових газів щонайменше на 30% від рівня 2020 року до кінця десятиліття.

Припинення навмисних викидів та випадкових витоків метану може уповільнити зміну клімату більше, ніж практично будь-який інший захід. За даними Міжнародного енергетичного агентства, Росія є другим за величиною виробником природного газу у світі після США, але її нафтогазові операції виділяють більше метану, ніж будь-яка інша країна.

Натомість у «Газпромі» пояснили, що під час ремонту скинули незначну частину газу, проте не уточнили параметри скидання.

НАК «Нафтогаз України» іронічно відреагував на виявлені факти.

«Результат ремонтних робіт російського газогону побачили аж із космосу. Страшно уявити наслідки подібних ремонтів під водою. Балтійським тюленям таки є про що хвилюватись», – заявили у пресслужбі «Нафтогазу».

Нагадаємо, на днях у Росії вибухнув пороховий завод, є загиблі та поранені (фото).