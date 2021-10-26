У Росії звідусіль надходять повідомлення про масові отруєння підробленим алкоголем

Навіть в Москві є факти отруєння підробленим алкоголем

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Значительная часть наших с вами сограждан ведёт жвачный образ жизни. И пока в пасть равномерно поступают продукты, этих людей ничего особенно не волнует. Они таращатся в телевизор, качают головой, слушая как погибает Украина и загнивает Европа, и отрезают кусок колбасы. Другая значительная часть наших сограждан, к сожалению, живет за чертой бедности, в нищете. Не просто от зарплаты до зарплаты или от пенсии до песни, а реально высчитывая каждую копейку и взвешивая каждый кусочек той же колбаски. Конечно, этим людям не до наших тут рассуждений о свободах и общественных системах – они элементарно выживают и думают только об этом. Но всё-таки мы, начиная с пресловутых 90-х, живем в самую сытую эпоху в истории страны. И наша пропаганда базируется на мощном тандеме Холодильника и Телевизора. Пока Холодильник не пустой, Телевизор может брехать почти всё, что угодно. И брехать он может ровно до тех пор, пока любые сомнения можно запивать водкой и закусывать колбасой.

Именно поэтому самые тревожные для власти новости поступали не с фронтов Умного Голосования, не из каких-то санкционных списков и не с улиц, куда выходили разрозненные малочисленные группы граждан. Главные новости поступали и продолжают поступать с прилавков и полок магазинов. 22 октября десять крупнейших производителей в третий раз за год сообщили о серьезном подорожании колбасы и сосисок. Колбаса – культовый продукт. Хоть и делают ее не пойми из чего, но народ за обе щеки трескает! 25 октября производители основных круп тоже сообщили о резком подорожании, даже не смотря на завершение сбора урожая! А ведь именно гречка, овсянка – основа рациона пенсионеров и вообще бедных людей! При этом мы не забыли попыток правительства отрегулировать цены в середине этого года, что, по сути, не дало существенных результатов – да и не могло дать. Но я хочу обратить ваше внимание и на еще одну тенденцию – причем, жуткую! Последние недели отовсюду приходят сообщения о массовых отравлениях поддельным алкоголем. Даже в Москве есть смертельные случаи! Уж, казалось бы, на бухло мы деньги всегда найдем!

Но выясняется, что даже самый дешевый легальный спирт людям уже зачастую не по карману и они пьют совсем дрянь. Пили-то всегда, но чтобы так одновременно, массово и с такими жертвами – я что-то не припомню на современном этапе. К сожалению, важные решения в жизни мы принимаем не головой. И даже не сердцем. А желудком, задницей и еще какими-то побочными местами. Свобода слова абстрактна. А когда жрать нечего – это уже конкретно. Можно сколько угодно выделять миллиарды на оборону, полицию, Росгвардию, но если людям жрать нечего, грубой силы хватит не надолго. Приятного аппетита, как говорится.

Джерело: Эхо Москвы

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