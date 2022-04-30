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    Думки вголос

    Назустріч 9 травня: у Росії почали знущатися навіть з мертвих

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

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    У Росії наростає агресивний абсурд - Назустріч 9 травня: у Росії почали знущатися навіть з мертвих
    У Росії наростає агресивний абсурд

    Історію повністю об'єктивно не можуть оцінювати ті, хто перебуває у її жорнах

    Мовою оригіналу

    Навстречу 9 мая

    Не все живо из того, что внешне кажется живым. Но надо иметь особый «талант», чтобы издеваться даже над памятью мертвых.

    Я про 9 мая в России (не только в этот день, а вообще). ДедывоевалЕ, Бессмертный полк (когда живые мертвых замещают и наоборот),военное православие и т. д. Несколько лет назад даже появилась инициатива позволить внукам использовать голоса дедов на выборах (не шучу – это в прямом смысле слова прозвучало).

    В итоге, в чрезмерном пропагандистском угаре (с театрализацией и костюмированием) священную дату для самих же себя (9 мая, которое, к слову, в период с 1947 года по 1965 годы было рабочим днем) они превратили в дату сборища умалишённых, когда есть три вида мертвецов: мертвые мертвецы, живые мертвецы и мертвецки пьяные мертвецы.

    Возможно, это связано с тем, что историю полностью объективно не могут оценивать те, кто находятся в ее жерновах. Но проблема ведь в том, что агрессивный абсурд идет по-нарастающей. Прогрессирует. Не исключаю, что на это 9 мая мы увидим очередной публичный показательный ход – уже не разворот, а полноценную презентацию символов. Z – это ведь такой полусимвол сами знаете чего.

    Собственно, уже понятно, что проблемы с агрессором в 20 столетии меркнут по сравнению с агрессором в 21 веке.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Назустріч 9 травня: у Росії почали знущатися навіть з мертвих