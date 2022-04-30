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    Думки вголос

    У Росії відсутні ресурси для проведення загальної мобілізації та ведення тривалої війни

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Путін не має зброї для сотень тисяч не мотивованих і погано навчених солдатів - У Росії відсутні ресурси для проведення загальної мобілізації та ведення тривалої війни
    Путін не має зброї для сотень тисяч не мотивованих і погано навчених солдатів

    Сподівання Путіна затягнути війну не збуваються

    Мовою оригіналу

    Вчера наши войска освободили села Кутузовка и Момотово Харьковской области.

    Села обороняли подразделения стрелкового батальона 1-го армейского корпуса, и сформирован из мобилизованных на территории Донецкой области, среди них были и люди с боевым опытом, развернули оборону, зарылись.

    В короткой атаке уничтожено более 30 военнослужащих противника, остальные сбежали, есть пленные.

    Вооружение противника средствами связи бедное. Села опутаны проводами полевых телефонов ТА-57, радиосвязи для мобилизованных в ВС РФ нет, бронежилетов им не выдали, каски стальные, большинство без аптечек вообще. А те у кого есть стандартные аптечки ВС РФ, то наши их в качестве трофеев не берут, жгуты Эсмарха у нас никому не нужны.

    Много пехотного оружия, но ничего современного. Тяжелое вооружение собственное отсутствует. Транспорта не хватает, гражданские машины в очень плохом состоянии.

    Никаких поставок вооружений для них нет.

    Поэтому какой может быть всеобщая мобилизация российской армии – видно на примере мобилизованных «ДНР». У Путина нет оружия для сотен тысяч не мотивированных и плохо обученных солдат. Вооружать россиян будут также как и «ДНР», других ресурсов у них нет. Усилить свою армию Путин не имеет достаточных ресурсов.

    В общем, надежды Путина затянуть войну в Украине не оправдываются. Сразу после того как лендлиз для Украины пойдет широким потоком, украинская армия постепенно получит перевес в вооружении, и российская армия получит самый сокрушительный разгром в истории 21-го века.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

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    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    У Росії відсутні ресурси для проведення загальної мобілізації та ведення тривалої війни