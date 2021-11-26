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    Думки вголос

    Які виклики стоять перед новою коаліцією в Німеччині

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

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    У Німеччині нову коаліцію називають&nbsp;&laquo;світлофором&raquo; - Які виклики стоять перед новою коаліцією в Німеччині
    У Німеччині нову коаліцію називають «світлофором»

    Новій коаліції необхідна більш чітка політика щодо Росії та Китаю

    Мовою оригіналу

    О коалиции в Германии

    Итак, впоследствии длительных согласований по итогам выборов в Германии, прошедших в сентябре, коалиция таки создана (заработает в начале следующего месяца, после партийного одобрения соглашения).

    В СМИ ее уже назвали «светофором» (по цветам партий). Коалицию создали левоцентристская Социал-демократическая партия, партия экологов «Зеленые» и либеральная партия Свободные демократы во главе с Олафом Шольцем (от СДПГ).

    Что можно зафиксировать на этом этапе? 1. Задачи, которые сегодня стоят перед Германией и шире ЕС. 2. Приоритеты, которые сформулированы в коалиционном соглашении. 3. Кадровое распределение.

    1. Вызовы и задачи. Необходимость повышения солидарности внутри ЕС (баланс между внутренними интересами, как с СП-2, и интересами блока); новая оборонная политика; новая миграционная политика; более четкая политика в отношении России и Китая; последствия брекзита; пандемия ковида.

    2. Приоритеты в соглашении. Укрепление экономического и монетарного союза ЕС, реформа фискальных правил блока; полный отказ от угля к 2030 году, а также отказа от газа для производства электроэнергии до 2040 году.

    3. Кадровое распределение. Предварительно – Свободные демократы получают министерства финансов, юстиции, образования, транспорта. Зеленые – МИД, министерства экономики и климата. Остальные позиции – у СДПГ, прежде всего, пост канцлера. Как пишут СМИ, это будет одно из самых молодых правительств Германии по возрасту министров.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС коаліція Німеччина
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    Які виклики стоять перед новою коаліцією в Німеччині