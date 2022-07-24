Коли Україна може звільнити захоплені Росією міста: відповідь генерала

Вже незабаром Збройні сили перейдуть у контрнаступ, який дозволить вибити окупантів з української території

Україні потрібне масоване і швидке постачання озброєнь, щоб відбити ворога

Російська армія зазнає невдач в Україні й незабаром Збройні сили перейдуть у контрнаступ, який дозволить вибити окупантів з української території. Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

«У нас недостатньо сил для того, щоб остаточно зупинити наступ противника по всій лінії фронту, а також відбити війська РФ від Харкова та підготуватися до контрнаступальної операції оперативного рівня в районі Херсона. Для цього нам потрібні сили», – пояснив він.

Романенко зазначив, що Україні потрібне масоване і швидке постачання озброєнь, щоб відбити ворога.

«Хотілося б, щоб у поточному році Україна виконала ті оперативні завдання, контрнаступальні операції у різних напрямках, про які я згадав – у районі Харкова, Донецька, Луганська, Херсона та Запоріжжя. Завдання нашої оборонної операції полягає в тому, щоб зупинити противника на всьому фронті та змусити його перейти до оборони. Якщо вдасться, цей етап має перерости в оперативну паузу. Якщо ні, то під час подальшого ведення бойових дій нам необхідно формувати оперативний стратегічний резерв», – сказав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили завдали влучного удару по позиціях, які займав підрозділ російського ОМОНу, привезеного на Донбас аж з-під японського кордону. Також ЗСУ на півдні знищили понад 50 рашистів та розгромили склад боєприпасів.

Станом на ранок 24 липня втрати окупантів становлять 39520 осіб.