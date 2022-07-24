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    Події в Україні

    Коли Україна може звільнити захоплені Росією міста: відповідь генерала

    Вже&nbsp;незабаром Збройні сили перейдуть у контрнаступ, який дозволить&nbsp;вибити окупантів&nbsp;з української території - Коли Україна може звільнити захоплені Росією міста: відповідь генерала
    Вже незабаром Збройні сили перейдуть у контрнаступ, який дозволить вибити окупантів з української території
    фото з відкритих джерел

    Україні потрібне масоване і швидке постачання озброєнь, щоб відбити ворога

    Російська армія зазнає невдач в Україні й незабаром Збройні сили перейдуть у контрнаступ, який дозволить вибити окупантів з української території. Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

    «У нас недостатньо сил для того, щоб остаточно зупинити наступ противника по всій лінії фронту, а також відбити війська РФ від Харкова та підготуватися до контрнаступальної операції оперативного рівня в районі Херсона. Для цього нам потрібні сили», – пояснив він.

    Романенко зазначив, що Україні потрібне масоване і швидке постачання озброєнь, щоб відбити ворога.

    «Хотілося б, щоб у поточному році Україна виконала ті оперативні завдання, контрнаступальні операції у різних напрямках, про які я згадав – у районі Харкова, Донецька, Луганська, Херсона та Запоріжжя. Завдання нашої оборонної операції полягає в тому, щоб зупинити противника на всьому фронті та змусити його перейти до оборони. Якщо вдасться, цей етап має перерости в оперативну паузу. Якщо ні, то під час подальшого ведення бойових дій нам необхідно формувати оперативний стратегічний резерв», – сказав генерал-лейтенант.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили завдали влучного удару по позиціях, які займав підрозділ російського ОМОНу, привезеного на Донбас аж з-під японського кордону. Також ЗСУ на півдні знищили понад 50 рашистів та розгромили склад боєприпасів.

    Станом на ранок 24 липня втрати окупантів становлять 39520 осіб.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти Донбас ЗСУ війна партії Україна окупація #stoprussia
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    Коли Україна може звільнити захоплені Росією міста: відповідь генерала