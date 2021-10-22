  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олеся Яхно
рус
    Думки вголос

    Путін визнав, що зростання цін на газ може призвести до скорочення його споживання в Європі

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Раніше путінська Росія поводилася так, ніби це тільки Європа зацікавлена в поставках газу - Путін визнав, що зростання цін на газ може призвести до скорочення його споживання в Європі
    Раніше путінська Росія поводилася так, ніби це тільки Європа зацікавлена в поставках газу

    Компенсувати європейські ринки за рахунок споживачів в Азії Росії буде складно

    Мовою оригіналу

    Ну, наконец.

    Вы не поверите, но Путин таки признал, что резкий рост цен на газ может привести к падению спроса и сокращению потребления газа в Европе.

    А то до этого Россия себя вела в такой односторонней логике, как будто это только Европа заинтересована в поставках газа.

    Хотя подход России использовать газовые поставки как инструмент давления на Европу, с целью ускорить сертификацию СП-2, а также остановить переход на зелёную энергию, может привести к прямо обратному эффекту. И ускорить переход европейского сектора возобновляемые виды энергии.

    При этом компенсировать европейские рынки (в случае их потери/частичной потери) за счет потребителей в Азии будет сложно.

    Российско-китайский газопровод позволяет поставлять в год до 38 млрд кубометров газа, в то время, как возможности поставок в Европу достигают 200 млрд кубометров газа.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія газ Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін визнав, що зростання цін на газ може призвести до скорочення його споживання в Європі