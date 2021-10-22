Путін визнав, що зростання цін на газ може призвести до скорочення його споживання в Європі

Компенсувати європейські ринки за рахунок споживачів в Азії Росії буде складно

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Ну, наконец.

Вы не поверите, но Путин таки признал, что резкий рост цен на газ может привести к падению спроса и сокращению потребления газа в Европе.

А то до этого Россия себя вела в такой односторонней логике, как будто это только Европа заинтересована в поставках газа.

Хотя подход России использовать газовые поставки как инструмент давления на Европу, с целью ускорить сертификацию СП-2, а также остановить переход на зелёную энергию, может привести к прямо обратному эффекту. И ускорить переход европейского сектора возобновляемые виды энергии.

При этом компенсировать европейские рынки (в случае их потери/частичной потери) за счет потребителей в Азии будет сложно.

Российско-китайский газопровод позволяет поставлять в год до 38 млрд кубометров газа, в то время, как возможности поставок в Европу достигают 200 млрд кубометров газа.

Джерело: блог Олесі Яхно

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