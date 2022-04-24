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    Думки вголос

    РФ все одно доведеться шукати компліментарну кандидатуру для переговорів з Заходом

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Жодних ілюзій щодо прагнення влади РФ нібито говорити про мир сьогодні ні в кого немає - РФ все одно доведеться шукати компліментарну кандидатуру для переговорів з Заходом
    Жодних ілюзій щодо прагнення влади РФ нібито говорити про мир сьогодні ні в кого немає

    Настане час, коли світ висуне умови щодо того, з якою Росією можна вести переговори

    Мовою оригіналу

    Все чаще на Западе звучат прогнозы о том, что война может растянуться во времени на период и после 9 мая, а то и на весь год.

    Небезосновательные прогнозы.

    Думаю, у многих сегодня есть понимание, что через протесты той части российского общества, которая против войны, ситуация в РФ сильно не изменится. Будут просто кишки протестующих наматывать на танки. Там только так.

    Как и есть понимание, что беспрецедентно сильные санкции (но не полная блокада вообще всех торговых отношений) позволят Кремлю достаточно продолжительное время удерживать военный курс. Жертвы российской пропаганды там и так всю жизнь выживают, и без войны, так что могут еще долго не задаваться вопросами относительно причинно-следственных связей. Особенно, если акцизы на водку не будут подниматься, из расчета «водярой залился – и забылся». Да и пальмового масла много. То есть, на поддержание биологической жизни этой категории «глубинного народа» – внутренних ресурсов точно хватит.

    А значит – есть две параллельные, взаимодополняющие меры. Первая – санкции, то, какой плотности они будут. Имею в виду возможность полной торговой блокады по важным для бюджета РФ направлениям (нефте- и газовое эмбарго), а также недопущение обхождения санкций за счет третьих стран (Китай, Индия, Иран, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка по-прежнему в дружеских отношениях с Россией).

    Вторая – военный разгром России. Никаких иллюзий относительно стремления властей РФ якобы говорить о мире – сегодня ни у кого нет. Думаю, на Западе поняли, что все эти разговоры – это чистый глум и отвлечение внимания. Это понимание проявилось в том числе в увеличившейся военной помощи Украине. Да, наступательного оружия пока нет, но 72 гаубицы высокой дальности США уже поставили. Также в пакет оборонной помощи входят 120 долгов Phoenix Ghost, которые могут поражать цели как камикадзе. То есть, в эту поставку США включено значительное количество артиллерии, вообще оружия, которые необходимы для потребностей украинских военных на поле боя, когда боевые действия смещаются на Донбасс. Канада также отправила в Украину четыре гаубицы М-777 из 37 имеющихся в стране.

    Есть, конечно, и третий вариант – если в элитах России начнутся определенные процессы. Косвенно это уже происходит – поиск виновных в «дезе» по поводу возможностей РФ в Украине, само/убийства почти одновременные нескольких бывших менеджеров крупных компаний, постепенно меняющаяся риторика олигархов из-за санкций. Но тут что важно? Понимание того, что придет время (к этому все идет), когда не Россия будет выдвигать условия, каким она хочет видеть мир. А придет время, когда мир выдвинет условия относительно того, с какой Россией можно вести переговоры. Рано или поздно, РФ придется искать комплиментарную кандидатуру для переговоров с Западом. Если там окончательно не поедет крыша, вплоть до идеи «ядерного рая».

    Джерело: Українська правда

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    Теги: росія окупанти США санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    РФ все одно доведеться шукати компліментарну кандидатуру для переговорів з Заходом