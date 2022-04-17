  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Німецьке видання Bild повідомило про вбивство Іллі Навального (фото)

    Ілля Навальний родом із Залісся &ndash; українського села, в якому народився батько Олексія - Німецьке видання Bild повідомило про вбивство Іллі Навального (фото)
    Ілля Навальний родом із Залісся – українського села, в якому народився батько Олексія
    фото: bild.de

    Чоловіка вбили у Бучі, чи є він родичем російського опозиціонера Олексія Навального – невідомо

    Німецьке видання Bild повідомило про вбивство мешканця Бучі Іллі Навального. Чи має він якийсь стосунок до російського опозиціонера Олексія Навального – невідомо, але родом Ілля із Залісся – українського села, в якому народився батько Олексія.

    «Ми увійшли до нашої оселі, і зустріли Іллю, який спускався сходами. Я сказала йому: не виходь, там буде стрілянина. Але він усе ще хотів ненадовго вийти, щоб викурити цигарку. Потім я чула постріли знову і знову», – розповідає жінка, що стала свідком інциденту.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Німецьке видання Bild повідомило про вбивство Іллі Навального (фото)
    Німецьке видання Bild повідомило про вбивство Іллі Навального (фото)

    Потім Марія виявила на вулиці тіло Іллі, поряд із яким лежав його паспорт.

    Нагадаємо, Навальний, який у свій час заявляв, що Крим – це не бутерброд, аби його просто взяти і повернути Україні, фактично закликав Захід відмовитися від військової допомоги ЗСУ.

    Нагадаємо, що росіяни в соцмережах поки що панікують не від антипутінської реклами, а через знищення крейсеру «Москва» українськими ракетами.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Німецьке видання Bild повідомило про вбивство Іллі Навального (фото)