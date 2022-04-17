Німецьке видання Bild повідомило про вбивство Іллі Навального (фото)

Чоловіка вбили у Бучі, чи є він родичем російського опозиціонера Олексія Навального – невідомо

Німецьке видання Bild повідомило про вбивство мешканця Бучі Іллі Навального. Чи має він якийсь стосунок до російського опозиціонера Олексія Навального – невідомо, але родом Ілля із Залісся – українського села, в якому народився батько Олексія.

«Ми увійшли до нашої оселі, і зустріли Іллю, який спускався сходами. Я сказала йому: не виходь, там буде стрілянина. Але він усе ще хотів ненадовго вийти, щоб викурити цигарку. Потім я чула постріли знову і знову», – розповідає жінка, що стала свідком інциденту.

Потім Марія виявила на вулиці тіло Іллі, поряд із яким лежав його паспорт.

Нагадаємо, Навальний, який у свій час заявляв, що Крим – це не бутерброд, аби його просто взяти і повернути Україні, фактично закликав Захід відмовитися від військової допомоги ЗСУ.

Нагадаємо, що росіяни в соцмережах поки що панікують не від антипутінської реклами, а через знищення крейсеру «Москва» українськими ракетами.