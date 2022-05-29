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    Думки вголос

    Глибинний народ Росії ще не зрозумів, що опинився у цивілізаційному карцері

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Росії досі не зрозуміли, що після 24 лютого вони для світу &ndash; моральні виродки - Глибинний народ Росії ще не зрозумів, що опинився у цивілізаційному карцері
    У Росії досі не зрозуміли, що після 24 лютого вони для світу – моральні виродки

    Здебільшого люди у РФ не читають книг, а в Бога вірять лише на словах

    Мовою оригіналу

    Наблюдая за нарастающей шизой российских властей, рассчитанной исключительно на внутреннюю аудиторию, задаюсь вопросом: а за кого же они держат собственных граждан?

    Такой подход к собственным гражданам – и есть маркер общего коллективного IQ и низкого образовательного уровня. В большинстве своем люди не читают книг, а в Бога верят только на словах.

    Думаю, в России до сих пор еще не поняли, что после 24 февраля они перед миром – моральные выродки. Кроме убийств и разрушений, еще и воруют постоянно. Вот своровали в этот раз сталь в Мариуполе. Мало им геноцида и насильственной депортации.

    Но это я к тому, что представители «глубинного народа» еще не догнали, о чем я писала ранее, что оказались в «цивилизационном карцере».

    И вариантов выхода из этого «карцера» не так много – или предложение их лидера им же проследовать в «ядерный рай»; или не просто политический режим, а само государство РФ должно стать другим.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Глибинний народ Росії ще не зрозумів, що опинився у цивілізаційному карцері