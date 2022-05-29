Як росіяни крадуть рулонну сталь з Маріуполя (відео)

Порт призначення вантажу, за попередніми даними, – Ростов-на-Дону

Окупанти вантажать український металопрокат на російське судно уже другий день. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Продовжується завантаження української рулонної сталі/металопрокату в Маріупольскому торговельному порту. Вчора за підтримки та супроводження російських військових в акваторію порту зайшло російське вантажне судно типу «річка-море» РМ3 класу «Славутич» під російським прапором порт приписки Ростов-на-Дону. Другу добу стоїть під завантаженням», – написав Андрющенко.

Він додав, що порт призначення вантажу, за попередніми даними, – Ростов-на-Дону.

«Черговий факт офіційного мародерства Росією як державою. Вже навіть ніхто не ховається», – зазначив він та поширив відео з процесом завантаження металопрокату.

Нагадаємо, армія РФ під контролем ФСБ організувала масштабне мародерство на окупованих територіях.

Також щоб поповнити втрати серед особового складу, військове керівництво РФ заохочує контрактників високими зарплатами та можливістю мародерити в Україні.