Український Давос

Саме Україна сьогодні допомагає Заходу повернутись до його цінностей

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Форум в Давосе. В этом году без России, ее «Дом» стал «Домом военных преступлений». Зато с Украиной, и с максимально широкой украинской программой.

Просто потому – что российская агрессия порождает все больше проблем и втягивает все больше стран в войну на разных уровнях. Ну а Запад, благодаря сопротивлению Украины, наконец, увидел и свои уязвимые места, которые в мирное время были скрыты. Как сказал глава американской Карлайл групп Дэвид Рубенштейн, сегодня каждый должен чувствовать себя частью украинского народа.

Весь этот спектр проблематики обсуждался на уже традиционной украинской дискуссии в Давосе, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Невозможно не отметить, что интеллектуалы, чиновники, политики, бизнесмены едины в понимании того, что именно Украина сегодня помогает вернуться Западу к ценностям, которые всегда его объединяли.

И мне кажется важным то, что профессор Тимоти Снайдер, говоря о войне сейчас, вспомнил о голодоморах Сталина и о планах Гитлера через контроль Украины влиять в целом на регион. Сейчас происходит то же самое, когда война задевает все сферы (не только военную), и, как сказала главный редактор журнала The Economist Занни Минтон Беддос, создаваемый Россией кризис продовольствия ещё больше откроет глаза миру на масштабы проблемы.

Но главная тема – это единство, в широком смысле слова. Как в борьбе с совместными угрозами, так и в видении общего будущего. То, о чем говорил президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба непосредственно в ходе дискуссии. И Зеленский, и Кулеба также сказали о важности своевременности предоставления военной помощи Украине и более ощутимого экономического давления на Россию (в частности, вопрос эмбарго нефти). Без уничтожения российского экспорта Украине будет в десятки раз сложнее победить. А без победы Украины эта война не закончится. Вот такая взаимосвязь.

Ну а завершу я тем, с чего начал дискуссию сам Пинчук. Что нынешний Давос – это украинский Давос. Но важно, чтобы на следующих форумах уже обсуждалась новая, восстановленная Украина. То, что я всегда говорю: после войны Украина должна стать сильнее, умнее, красивее.

Джерело: блог Олесі Яхно

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