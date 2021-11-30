Ердоган віддав дуже сильний пас Україні

Ердоган прямим текстом назвав РФ стороною конфлікту, а не миротворцем

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Эрдоган отдал очень сильный пас Украине. Который пока оценили только дипломаты и те политики, которые плотно занимались именно международной политикой во время российской агрессии.

Президент Турции выступил с предложением выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией для прекращения войны. Украина поддержала. Кремль категорически отказался. Народ обсуждает – а что это нам даст. Да ничего! Эрдоган уже сделал все, что мог!

Он предложил посредничество для переговоров по прекращению войны МЕЖДУ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ! Прямым текстом назвав РФ стороной конфликта, а не миротворцем. И здорово заплатит за это – в Кремле прекрасно услышали этот сигнал. И даже отреагировали. А нам стоит не рассуждать про детали, а правильно оценить – это реальная рука дружбы.

Как уговаривал Эрдогана Зеленский, какие аргументы использовал, какие слова нашла община крымских татар в Турции – за кадром. Радуемся факту...

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Джерело: блог Кирила Сазонова

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