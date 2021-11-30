Донбас: бойовики поранили двох військових та мирного жителя

Українські військові стріляли у відповідь, але не з забороненого озброєння

Вчора окупанти вісім разів порушували режим тиші

Внаслідок обстрілів бойовиків упродовж 29 листопада двоє українських військових у зоні бойових дій на Донбасі дістали поранення. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

Поранених евакуювали до лікарні. Їх стан здоров'я оцінюють як задовільний.

Загалом 29 листопада бойовики вісім разів порушували режим тиші, зокрема двічі використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Світлодарська та Старогнатівки бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів. А біля Новоолександрівки – з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї..

У сторону Станиці Луганської обстрілювали з артилерії 122-го калібру. Під вогонь потрапили околиці селища. Внаслідок цього понад тисяча людей залишилась без світла. Крім того, одна цивільна людина отримала поранення.

Біля Старого Айдару бойовики стріляли з мінометів 120-го калібру, а поблизу Новолуганського – двічі відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У штабі зазначили, що українські військові стріляли у відповідь, але не з забороненого озброєння. Станом на ранок 30 листопада порушень «тиші» не фіксували.

Вчора збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті обстрілу поранено одного українського військового.

До слова, із 29-річним старшим солдатом Алі Наібом Алхасли, котрий загинув у п'ятницю, 26 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил, прощатимуться у вівторок, 30 листопада.

Раніше Захід вкотре попередив Україну, що Росія готує масштабне вторгнення.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 21 листопада заявив, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні–лютому 2022 року. Наразі, за даними розвідки, біля кордонів України перебувають 92 тисячі російських військових.

Читайте також: