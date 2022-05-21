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    Стало відомо, на що Україна витратить $40 мільярдів допомоги від США

    Байден підписав пакет допомоги Україні на $40 млрд - Стало відомо, на що Україна витратить $40 мільярдів допомоги від США

    Байден підписав пакет допомоги Україні на $40 млрд

    фото з відкритих джерел

    Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку нашої країни

    У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформації розповіли, на що саме підуть 40 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки.

    Про це повідомляється у Telegram-каналі центру.

    Так, 6 млрд доларів виділено на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України.

    • 8,7 млрд – на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні.
    • 3,9 млрд – на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку.
    • 11 млрд – на зброю, військове та захисне обладнання і спорядження, яке США зможе надсилати Україні прискореними темпами – без додаткового погодження з Конгресом.
    • 13,8 млрд – було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу.
    • 4,4 млрд – направлять на постачання продовольства Україні та іншим країнам.

    Нагадаємо, у суботу, 21 травня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про надання Україні допомоги на $40 млрд.

    Байден після позитивного голосування Сенату за пакет допомоги для України анонсував передачу нашій державі додаткової артилерії, радарів та іншого обладнання

    9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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    Теги: росія окупанти США війна закон фінансування Україна президент окупація #stoprussia
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    Стало відомо, на що Україна витратить $40 мільярдів допомоги від США