Стало відомо, на що Україна витратить $40 мільярдів допомоги від США

Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку нашої країни

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформації розповіли, на що саме підуть 40 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляється у Telegram-каналі центру.

Так, 6 млрд доларів виділено на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України.

8,7 млрд – на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні.

3,9 млрд – на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку.

11 млрд – на зброю, військове та захисне обладнання і спорядження, яке США зможе надсилати Україні прискореними темпами – без додаткового погодження з Конгресом.

13,8 млрд – було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу.

4,4 млрд – направлять на постачання продовольства Україні та іншим країнам.

Нагадаємо, у суботу, 21 травня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про надання Україні допомоги на $40 млрд.

Байден після позитивного голосування Сенату за пакет допомоги для України анонсував передачу нашій державі додаткової артилерії, радарів та іншого обладнання

9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

Читайте також: