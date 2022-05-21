Стало відомо, на що Україна витратить $40 мільярдів допомоги від США
Байден підписав пакет допомоги Україні на $40 млрд
Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку нашої країни
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформації розповіли, на що саме підуть 40 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляється у Telegram-каналі центру.
Так, 6 млрд доларів виділено на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України.
- 8,7 млрд – на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні.
- 3,9 млрд – на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку.
- 11 млрд – на зброю, військове та захисне обладнання і спорядження, яке США зможе надсилати Україні прискореними темпами – без додаткового погодження з Конгресом.
- 13,8 млрд – було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу.
- 4,4 млрд – направлять на постачання продовольства Україні та іншим країнам.
Нагадаємо, у суботу, 21 травня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про надання Україні допомоги на $40 млрд.
Байден після позитивного голосування Сенату за пакет допомоги для України анонсував передачу нашій державі додаткової артилерії, радарів та іншого обладнання
9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.
Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.