Мобілізовані в «ДНР» окупанти порівнюють службу з рабством: перехоплення СБУ

У СБУ нагадують, загарбники, які хочуть залишитися живими, можуть телефонувати здаватися в полон

Чоловіки розгублені та не знають, як утекти з війни

Мобілізовані в «ДНР» окупанти шукають правозахисні організації, щоб утекти з війни. Вони порівнюють службу в російській армії з рабством, називають це порушенням прав людини і готові до дезертирства. Про це свідчать нові телефоні розмови загарбників, перехоплені Службою безпеки України.

«Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Ё-моё, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это», – розповідає мобілізований житель так званої «ДНР» своїй дружині.

Він просить її пошукати, до кого можна звернутися за допомогою, бо сам – повністю розгублений. «В Россию не пожалуешься, потому, что это россия заставила, петушилину (Пушилину, – ред ) не пожалуешься, потому, что он нас подарил или продал России, Украине – я буду предателем…».

У СБУ нагадують, загарбники, які хочуть залишитися живими, можуть телефонувати за номером 2402 та здаватися в полон. Ця «гаряча лінія» спеціально створена для таких випадків. Працює як для російських, так і для українських номерів.

Раніше Служба безпеки Україна отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську 8 квітня, в результаті якого загинула 61 особа, а 121 отримали поранення.

Як повідомлялося, російські фашисти 8 квітня вдарили по залізничному вокзалу Краматорська.

Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.

Ракети, якими росіяни вбили мирних людей на вокзалі у Краматорську, вони підписали «за детей Донбасса».