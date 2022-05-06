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    Думки вголос

    Війна виявила тріщини у фундаменті Росії

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Поки в самій Росії не позбавляться рабського менталітету всередині, це божевілля триватиме довго - Війна виявила тріщини у фундаменті Росії
    Поки в самій Росії не позбавляться рабського менталітету всередині, це божевілля триватиме довго
    фото з відкритих джерел

    Країна шлагбаумів, колючок, ментів, зате «Єдиної Росії»

    Мовою оригіналу

    Когда я читаю про насильственную депортацию Россией украинских граждан с оккупированных территорий (в 21 веке), то это ведь наглядная демонстрация того, как в самой РФ относятся к гражданам.

    Собственно, безграничный уровень рабства российского быдлонаселения (а именно так его воспринимает власть) и сделал, во много, возможной эту войну и все это бл@дство на истории. Видимо, сказывается сравнительно недавняя (с точки зрения историии) рабская практика, с классификацией рабов (смерды, холопы).

    Плюс – вся эта каша с трактовками разных исторических периодов, когда внутри самой России боятся назвать белое белым, а чёрное чёрным, как это делали ряд стран после войн, катастроф и преступных режимов. И когда ватники придают своей искренней лжи образ святости, то это, конечно, мрак. Например, эта фраза «с нами Бог». Люди, онанирующие на совок (когда священников убивали, а церкви взрывали), пишут, что с ними Бог. Видимо, у них какой-то свой Бог. Прямо, как в Ветхом и Новом завете, когда складывается впечатление, что это два совершенно разных Бога.

    Пока в самой России не избавятся от рабского менталитета внутри, это сумасшествие будет длиться долго, и закончится саморазрушением, когда какой-то из народов России, а за ним и другие, наконец, вспомнят, кто они.

    Эта война, среди прочего, выявила трещины в фундаменте самой РФ. Страна шлагбаумов, колючек, ментов, но зато «Единой России». Это такое безвременье. В Росиии любят говорить о Рае и Аде. Но, видимо, есть какая-то часть людей, которые после смерти никуда не попадают, и просят потом пощади об успокоении душ.

    Куда-то попасть могут только личности. Потому что только личность должна отвечать за свои поступки. Ну а если человек состоит на 100 процентов из «идеологии Z», то как он может быть личностью? Любому муслящему и понимающему причинно-следственные связи человеку свойственно, хоть иногда, сомневается. В Росиии же, такое впечатление, просто не существует знака вопроса, когда можно что-то поддавать сомнению. Большинство в РФ на словах верующие, а по делам – атеисты (в лучшем случае) и сатанисты (в худшем случае).

    Это и есть российское безвременье – болтающиеся между прошлым и позапрошлым, и не способные посмотреть на себя со стороны.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна влада окупація #stoprussia
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    Війна виявила тріщини у фундаменті Росії