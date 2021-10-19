Втрата партіями-популістами своїх позицій стає тенденцією в Євросоюзі

В Угорщині утворилася коаліція опозиційних партій проти Орбана

Мовою оригіналу

Борьба с популизмом в Европе продолжается

Оппозиция Венгрии уже выдвинула единого кандидата, для победы над Орбаном на парламентских выборах в апреле следующего года.

Им стал Петер Марки-Зай, который в 2018 году выиграл выборы мэра в одном из городов на юге Венгрии.

Потеря лидерами и партиями-популистами своих позиций, похоже, становится тенденцией в ряде стран ЕС.

Так, в Австрии канцлер Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала.

На выборах в Чехии партия премьера Бабиша ANO, который фигурирует в «Документах Пандоры», потеряла первую позицию.

В Польше недавно прошли массовые протесты в более чем ста городах против польских властей и в защиту Евросоюза. Поводом к маршам стало принятое на прошлой неделе решение Конституционного суда Польши, поставившее под сомнение приверженность страны членству в ЕС (решение наделяет польское законодательство на территории страны приоритетом над правом ЕС).

Теперь вот коалиция оппозиционных партий против Орбана. Результаты праймериз, как сказал Марки-Зай в одном из комментариев, позволяют ему как кандидату от гражданского общества эффективно работать со всеми шестью партиями в оппозиции.

Джерело: блог Олесі Яхно

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.