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    Думки вголос

    Втрата партіями-популістами своїх позицій стає тенденцією в Євросоюзі

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

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    Петер Маркі-Зай став єдиним кандидатом від угорської опозиції - Втрата партіями-популістами своїх позицій стає тенденцією в Євросоюзі
    Петер Маркі-Зай став єдиним кандидатом від угорської опозиції
    Фото: Szilard Voros / Global Look Press

    В Угорщині утворилася коаліція опозиційних партій проти Орбана

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    Борьба с популизмом в Европе продолжается

    Оппозиция Венгрии уже выдвинула единого кандидата, для победы над Орбаном на парламентских выборах в апреле следующего года.

    Им стал Петер Марки-Зай, который в 2018 году выиграл выборы мэра в одном из городов на юге Венгрии.

    Потеря лидерами и партиями-популистами своих позиций, похоже, становится тенденцией в ряде стран ЕС.

    Так, в Австрии канцлер Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала.

    На выборах в Чехии партия премьера Бабиша ANO, который фигурирует в «Документах Пандоры», потеряла первую позицию.

    В Польше недавно прошли массовые протесты в более чем ста городах против польских властей и в защиту Евросоюза. Поводом к маршам стало принятое на прошлой неделе решение Конституционного суда Польши, поставившее под сомнение приверженность страны членству в ЕС (решение наделяет польское законодательство на территории страны приоритетом над правом ЕС).

    Теперь вот коалиция оппозиционных партий против Орбана. Результаты праймериз, как сказал Марки-Зай в одном из комментариев, позволяют ему как кандидату от гражданского общества эффективно работать со всеми шестью партиями в оппозиции.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС коаліція вибори популізм Угорщина Віктор Орбан
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    Втрата партіями-популістами своїх позицій стає тенденцією в Євросоюзі