Втрата партіями-популістами своїх позицій стає тенденцією в Євросоюзі
В Угорщині утворилася коаліція опозиційних партій проти Орбана
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Борьба с популизмом в Европе продолжается
Оппозиция Венгрии уже выдвинула единого кандидата, для победы над Орбаном на парламентских выборах в апреле следующего года.
Им стал Петер Марки-Зай, который в 2018 году выиграл выборы мэра в одном из городов на юге Венгрии.
Потеря лидерами и партиями-популистами своих позиций, похоже, становится тенденцией в ряде стран ЕС.
Так, в Австрии канцлер Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала.
На выборах в Чехии партия премьера Бабиша ANO, который фигурирует в «Документах Пандоры», потеряла первую позицию.
В Польше недавно прошли массовые протесты в более чем ста городах против польских властей и в защиту Евросоюза. Поводом к маршам стало принятое на прошлой неделе решение Конституционного суда Польши, поставившее под сомнение приверженность страны членству в ЕС (решение наделяет польское законодательство на территории страны приоритетом над правом ЕС).
Теперь вот коалиция оппозиционных партий против Орбана. Результаты праймериз, как сказал Марки-Зай в одном из комментариев, позволяют ему как кандидату от гражданского общества эффективно работать со всеми шестью партиями в оппозиции.
Джерело: блог Олесі Яхно