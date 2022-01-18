Як зміниться політика Німеччини і ЄС щодо Росії

Справа не лише в Росії, а в тому, наскільки сама Європа розуміє виклики

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Украина-Россия-Германия

Многие, возможно, не следили, а я – да: 14 января почти 70 германских ученых и экспертов по внешней политике опубликовали открытое письмо к германским властям с требованием фундаментально изменить политику в отношении России – от умеренной к более четкой и жесткой.

Авторы письма, которых цитирует Atlantic Council, заявляют, что «реакция Германии на многие российские авантюры была неадекватной, а политика Берлина, по сути, ослабила не ядерные государства Восточной Европы, укрепив тем самым экспансионистские намерения России».

Также авторы письма акцентируют внимание на том, что «преступления нацистской Германии в ходе Второй Мировой войны в отношении России не оправдывают нежелание Берлина сегодня отвечать на реваншизм и нигилизм путинского режима».

В общем, интересно, как может измениться политика Германии, а затем и ЕС. Очевидно, что ряд тем, в том числе СП-2, противоречиво воспринимаются не только внутри ЕС и по линии США-Германия, но и внутри самой Германии. Особенно если учесть, что фронтменом этого проекта от Германии Герхард Шредер.

Олаф Щольц, выступая как канцлер со своей первой правительственной речью, предостерег Россию от нарушения украинских границ и пообещал единство ЕС по этому вопросу. Но как будет по факту – посмотрим.

Потому что дело не только в России, а в том, насколько сама Европа понимает вызовы, готова менять политику и ставить задачи. Это необходимость повышения единства внутри ЕС (баланс между внутренними интересами, как с СП-2, и интересами блока), новая оборонная политика, новая миграционная политика, более чёткая позиция в отношении России и Китая. Возможно, назначение Анналены Бербок во главе МИДа, которая находится с визитом в Киеве, станет началом нового периода германской дипломатии.

Джерело: блог Олесі Яхно

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