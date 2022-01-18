Відключення Росії від SWIFT все ще розглядається – ЗМІ

Раніше німецьке видання запевняло, що США та ЄС більше не розглядають такий захід проти Кремля

Мовиться про санкції, які застосують у разі нової російської агресії проти України

США не відкидали ймовірність відключення Росії від системи платежів SWIFT. Навпаки, всі варіанти санкцій все ще на розгляді. Щонайменше, так твердить кореспондентка Fox News Жакі Генріх, яка працює у Білому домі. У Тwitter вона послалася на інформацію від джерела у Раді нацбезпеки США.

Американське видання Fox News в особі своєї представниці у Білому домі Жакі Генріх запевняє, що Сполучені Штати Америки та їхній президент Джо Байден все ще розглядають усі варіанти санкцій проти Росії.

«NSC (Рада нацбезпеки США, United States National Security Council – ред.) спростовує повідомлення, що Захід більше не розглядає можливість відрізати Росію від SWIFT», – заявила Генріх.

Далі журналістка навела цитату високопосадовця NSC: «Усі варіанти (санкцій проти Росії) залишаються на столі. Ми продовжуємо тісно консультуватися з європейськими партнерами щодо суворого покарання Росії, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення в Україну».

Це повідомлення від Fox News пролунало на тлі іншого – від німецького видання Handelsblatt. Там запевняли, що США та ЄС більше не розглядають відключення Росії від SWIFT, бо, мовляв, будуть надто негативні економічні наслідки для самого Заходу.

Як відомо, майбутній лідер партії Меркель виступив проти відключення Росії від системи Swift.

У грудні 2021 року стало відомо, що США можуть відключити Росію від системи Swift.