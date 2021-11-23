Якою може бути мотивація Росії для нового вторгнення в Україну

Влада Росії дуже боїться здатися слабкою

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Будет или не будет Россия еще больше вторгаться в Украину?

Сегодня этот вопрос звучит практически во всех крупных столицах.

Достаточно долгое время считалось, что более масштабная агрессия РФ против Украины Путину невыгодна. И, наверное, аргументы для такого подхода были и есть. В том смысле, что военный шантаж – это такой способ привлечения к себе внимания и принуждения к публичному разговору. Вот в России сейчас уже активно говорят о втором саммите Байден-Путин.

Вместе с тем, растет количество данных от разных разведок по поводу того, что скопление росийских войск у границ Украины (в том объёме и расстановке, который есть) может оказаться не блефом, а одним из реальных вариантов дальнейшего развития ситуации.

В чем же может быть мотивация нового вторжения в Украину для Кремля?

Думаю, в России очень боятся показаться слабыми, в том числе для собственных граждан. Кремль уже проиграл Украину. Аннексия Крыма и война на Донбассе – это стратегические ошибки. Движения Украины от России сейчас не остановить. Как и не остановиьь изоляционизма РФ – отношения будут ещё больше ухудшаться не только с НАТО, но и с ЕС в том числе.

А значит, не исключаю, что в России рассматривают силовой вариант проигрыша. Мол, это не мы нападаем, это на нас хотят напасть, а мы достойно ответили, показав силу и возможности. Чтобы затем оправдать концепцию изоляционизма, Росиии как «страны-стены». Как и оправдать ужесточение внутренней ситуации необходимостью «защиты» от внешней «угрозы».

Джерело: блог Олесі Яхно

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