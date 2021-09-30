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    Думки вголос

    Якою може бути нова коаліція в Німеччині

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Вибори до Бундестагу відбулися 26 вересня - Якою може бути нова коаліція в Німеччині
    Вибори до Бундестагу відбулися 26 вересня

    Зелені та Вільні демократи мають жорстку позицію щодо Росії та КНР

    Мовою оригіналу

    Процесс создания коалиции после федеральных выборов в Германии может потребовать длительного времени.

    И вот сейчас из того, что я читаю, одна из конфигураций, которая называется – это коалиция социал-демократов (СДПГ) Олафа Шольца с Зелеными и Свободными демократами.

    Но тут надо понимать вот что: Зеленые и Свободные демократы в прошлом противники, у которые были довольно прохладные политические отношения. И вот они начали процесс налаживания этих самих отношений, понимая, что альтернатива – это большая коалиция (ХДС/ХСС-СДПГ).

    И показательно то, что при наличии разногласий между Зелеными и Свободными демократами (например, в вопросах госдолга и налогов), лидер Свободных демократов Кристиан Линднер стал говорить, что между партиями есть и много общего – в частности, что обе партии против большой коалиции, и наоборот, в хотят сформировать прогрессивный центр новой коалиции.

    Из общих позиций – более жесткая позиция (чем у действующей коалиции) позиция в отношении России и Китая, а также возражения против увеличения полномочий спецслужб.

    В общем, интересно наблюдать за реальным процессом создания коалиции, и, соответственно, реальными согласованием интересов не просто партий, а выразителей взглядов разных групп общества.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія Німеччина Китай
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    Якою може бути нова коаліція в Німеччині