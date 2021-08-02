Західні країни визнали небезпеку кібервимагання

Хакерські групи не уникають публічності, вкладають гроші в піар, і навіть дають інтерв'ю

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Правительства западных стран, похоже, осознали кибервымогательство как угрозу – порой, большую, чем открытые действия государств, настроенных враждебно.

Издание The Guardian обратило внимание на некоторые особенности кибервымогателей.

1. У них тинейджерские клички – REvil, Grief, Wizard Spider, Ragna.

2. Место нахождения кибергрупп – как правило, страны, которые не сотрудничают с международными правоохранительными органами. Чаще всего на форумах кибервымогателей встречается кириллица.

3. В мире кибервымогателей нет моральных ограничений, они атакуют муниципалитеты и больницы, что влечёт за собой хаос, а кибервымогатели получают личную информацию и шантажируют ею. Вот, например, на днях хакеры отключили систему записи на вакцинацию от ковида в итальянском регионе Лацио.

4. Кибервымогатели действуют как организованные банды: некоторые члены специализируются на идентификации уязвимостей систем и получении доступа, в то время как другие ведут переговоры по выкупу (как правило, в биткоинах).

5. Хакерские группы не сторонятся публичности, вкладывают деньги в пиар, и даже дают интервью.

Джерело: блог Олесі Яхно

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