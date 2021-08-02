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    Думки вголос

    Західні країни визнали небезпеку кібервимагання

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Кібервимагачі діють як організовані банди - Західні країни визнали небезпеку кібервимагання
    Кібервимагачі діють як організовані банди

    Хакерські групи не уникають публічності, вкладають гроші в піар, і навіть дають інтерв'ю

    Мовою оригіналу

    Правительства западных стран, похоже, осознали кибервымогательство как угрозу – порой, большую, чем открытые действия государств, настроенных враждебно.

    Издание The Guardian обратило внимание на некоторые особенности кибервымогателей.

    1. У них тинейджерские клички – REvil, Grief, Wizard Spider, Ragna.

    2. Место нахождения кибергрупп – как правило, страны, которые не сотрудничают с международными правоохранительными органами. Чаще всего на форумах кибервымогателей встречается кириллица.

    3. В мире кибервымогателей нет моральных ограничений, они атакуют муниципалитеты и больницы, что влечёт за собой хаос, а кибервымогатели получают личную информацию и шантажируют ею. Вот, например, на днях хакеры отключили систему записи на вакцинацию от ковида в итальянском регионе Лацио.

    4. Кибервымогатели действуют как организованные банды: некоторые члены специализируются на идентификации уязвимостей систем и получении доступа, в то время как другие ведут переговоры по выкупу (как правило, в биткоинах).

    5. Хакерские группы не сторонятся публичности, вкладывают деньги в пиар, и даже дают интервью.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: гроші хакер
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    Західні країни визнали небезпеку кібервимагання